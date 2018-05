Vice-presidente espera fechar ferry em 8 dias

O vice-presidente do Governo Regional disse ontem que espera levar a decisão de entregar a ligação ferry entre a Madeira e o continente à próxima reunião de Governo, a realizar de hoje a oito dias. A operação está em fase final e ainda ontem o júri terá analisado a proposta da Empresa de Navegação Madeirense, que deverá usar um navio fretado à Naviera Armas, para depois se passar à fase de pedir informação mais detalhada à empresa sobre as características técnicas da embarcação, se estão ou não em conformidade com o caderno de encargos, esclarecimento de dúvidas, contratualização e um necessário visto do Tribunal de Contas.

O objectivo de Pedro Calado é ter o concurso de nove milhões de euros por três anos para a operação durante os meses do verão, a navegar em finais de Junho ou início de Julho. Ficará assim a faltar pouco para fechar um dossier que tem sido dos mais difíceis para este Governo, depois do anterior ter deixado sair da rota, em 2012, precisamente um dos parceiros da nova proposta. A resolução de concessão da linha deverá ser aprovada “desta semana a oito”, acredita.

“Julgo que para fins de Junho e inícios de Julho, se tudo correr bem, poderemos ter a operação no mar”, acrescentou, deixando claro que uma notícia que dava conta que a empresa concorrente prevê prejuízos de cinco milhões de euros, mesmo com o apoio de três milhões/ano da parte da Região, Pedro Calado esclareceu: “Hoje li num órgão de comunicação social um grande estudo que, julgo que corresponda à proposta, pois ainda não a vi, aquilo é uma simulação que a empresa faz na base de uma perspectiva de negócio que espera vir a ter no decorrer da operação. Geralmente essas previsões são conservadoras, baixas, diria que aquilo é um mínimo considerável por parte da empresa. Como viram, esta não é uma operação muito rentável, que tem riscos, daí a dificuldade que assistimos de as empresas apresentarem para 12 viagens uma operação financeiramente equilibrada.”

E acrescentou: “Por aquilo que vi, há ali um défice financeiro. A empresa naturalmente jogou com alguma segurança, mas julgo que esta tentará arranjar outras formas de rentabilizar o negócio, quiçá fazer eventos, estar presente em vários eventos, trazer mais pessoas, grupos.”

Pedro Calado ainda deixou claro que, sendo um contrato por três anos, há um período de exploração ao qual, no final, haverá uma reavaliação da operação. Ao fim de dois anos, será feito esse balanço e, segundo uma cláusula, se poderá “equacionar a operação, será dois mais um”, mas “à partida o que está previsto é mantermos a operação por três anos”.

Faltam veterinários mas temos serviço do melhor

Pedro Calado falava aos jornalistas, ontem a meio de uma visita realizada ao Hospital Veterinário da Madeira., unidade que elogiou por ter dos melhores serviços, numa região tão pequena, que se possa encontrar no país, consubstanciada no elevado nível de profissionalismo que o grupo Vetmedis tem”, elogiando o “investimento arrojado” em Setembro de 2017 que permitiu ter um espaço 50% comparticipado pela UE.

Já Duarte Correia, responsável da empresa, salientou o milhão de euros investido, metade dos quais em tecnologia, empregando 40 pessoas no grupo (têm outros centros veterinários), sendo que o Hospital tem capacidade para albergar mais de seis dezenas de animais (65 jaulas), tem uma zona de reabilitação física, com ginásio, irá receber em breve uma TAC (Tomografia Axial Computorizada) para exames em raio-x, inclusive um equipamento que só tem mais cinco em Portugal.

Duarte Correia lembra que este é um projecto pensado durante vários anos e nos últimos nove meses tiveram procura “muito superior ao que era imaginável”, com 20 a 30% de aumento de procura de um mês para o outro”, lamentando a dificuldade em “contratar mais pessoas especializadas”, nomeadamente médicos e enfermeiros veterinários bem formados.