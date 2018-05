‘Viajar à Mesa’ madeirense

O turismo e a gastronomia andam muitas vezes de mãos dadas e torna-se necessário, para as regiões turísticas, debater a importância da gastronomia enquanto recurso indispensável para oferecer algo único e diferenciado.

É com este propósito que a Madeira recebe esta tarde a conferência ‘Viajar à mesa: Aliar a Experiência Gastronómica ao Desenvolvimento do Destino’, promovida pela eurodeputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar em parceria com o Centro de Informação Europe Direct Madeira, no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural.

A eurodeputada destaca a importância do “turismo gastronómico”, associado à identidade e cultura de um destino, com a gastronomia a ter um paper diferenciador de marcas e de Regiões.

A conferência traz à Região oradores como Isabel Garana, directora Regional para a Europa, Rede Gastronómica da Organização Mundial do Turismo, Arnaud Chatin, director para a Europa do Guia Michelin, Miguel Rocha Vieira, Chef distinguido com 3 estrelas Michelin e Fernando Melo, Jornalista e Crítico de Vinho e Comida, da Revista Evasões. Da Madeira participam o Chef Luís Pestana (Restaurante William, Hotel Belmond Reid’s Palace), primeiro e único madeirense com uma estrela Michelin e o Chef Octávio Freitas (Hotéis Four Views), madeirense e profundo conhecedor da cozinha local. O evento arranca às 15 horas no Museu Casa da Luz.