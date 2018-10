Viagens pelo valor do subsídio podem chegar a todos

A medida ‘Estudante Insular’ tem por objectivo garantir quatro viagens de ida e quatro de volta (ou oito no mesmo sentido) aos estudantes madeirenses no Continente português por 65 euros (89 euros de e para os Açores), pagando a Região o remanescente. Para já, será operacionalizado por 16 agências de viagens que, ontem, assinaram um acordo com o Governo Regional visando desonerar...