O presidente da TAP, Antonoaldo Neves, foi criticado por vários deputados madeirenses depois de ter afirmado que as tarifas que a companhia aérea pratica para a Madeira são “módicas”. Confrontado pelo jornal Expresso sobre as críticas do Governo Regional em relação a cancelamentos e atrasos nos voos para a Região, Antonoaldo Neves reagiu: “Críticas de governante nós não rebatemos,...