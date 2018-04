Afinal os madeirenses “nunca viajaram tanto e a preços tão baratos”, como o presidente do Governo Regional afiançou numa entrevista concedida ao DIÁRIO? Sim ou não? João Wesh, delegado da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo e Gabriel Gonçalves, presidente da Mesa da Secção de Agências de Viagens, concordam quando analisam os números. E os números não enganam, mas não deixam de lançar reparos à revisão do modelo e desafiam o Governo a corrigir constrangimentos sob pena de agudizar a operação e, pior, não responder ao princípio de continuidade territorial.

É exactamente neste ponto que João Wesh, elemento participante do grupo de trabalho que estudou a liberalização da linha, diz que o actual modelo “está a falhar”. O empresário reconhece que o subsídio social de mobilidade em vigor possui algumas “virtudes mas também criou um excesso de burocracia que não facilita, de todo”, observa.

Garante que a questão central também é “ter sido excluídas algumas tarifas que no passado eram elegíveis. Isto é fundamental porque abre logo muito mais possibilidades aos passageiros de poderem adquirir mais bilhetes – algumas ocasiões a classe executiva regista preços mais interessantes que as restantes –, com a agravante das tarifas adquiridas não poderem sofrer alterações”.

Ora João Wesh sai em defesa dos doentes: “Nem todos viajam para ir de férias ou fazer negócios. Há muitas pessoas que viajam por razões de saúde e que são constantemente obrigadas a ter que alterar as suas passagens com custos acrescidos associados”, manifesta em jeito de crítica. Dito de outra forma, Wesh entende que “todas as tarifas devem ser elegíveis porque resolve grande parte do problema”.

E por falar em problema, o delegado da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo aponta para a necessidade de alterar o reembolso quando a tarifa é adquirida por cartão de crédito. Uma velha questão: “Continua a ser um absurdo do tamanho do mundo receber a 60 dias”, recordando que a criação do subsídio à mobilidade teve como principal intuito beneficiar aqueles que não têm recursos financeiros suficientes para viajarem: “Uma família de fracos recursos não tem 300 ou 400 euros para adiantar durante 60 dias. Não tem”, reitera.

Discorda dos que imputam culpas às companhias aéreas simplesmente por registarem tarifas altas ou ainda porque a Região deveria ter mais aviões. “Não é por aí que resolveremos o problema”, atesta, até pelo facto de existir ‘overbooking dos ‘slots’ no aeroporto de Lisboa e haver ainda a questão do vento que tem condicionado as operações no aeroporto.