Viagem de Carla Cabral até à Índia com Mr. Blue

A nova viagem é no masculino e não será Bluette a fazê-la, mas Mr. Blue, o companheiro da cabeçuda, um novo boneco de grandes dimensões feito também de pasta de papel e pintura a óleo, uma escultura criada em conjunto pela artista plástica Carla Cabral e pelo designer Sérgio Lemos no âmbito do Projeto Bluette (2.ª edição), para percorrer novas rotas e cidades pelo olhar de novos artistas. O objectivo é o mesmo projecto iniciado em 2015, o de sensibilizar para a insularidade, a periferia e o isolamento dos artistas ilhéus. A viagem de Mr. Blue começa na Galeria dos Prazeres onde no dia 13 inaugura a exposição ‘Bluette 2 – Bestiário’, com obras dos dois, mas tem já como destino seguinte a Índia.

Depois da primeira fase protagonizada pela cabeçuda Bluette, Carla Cabral dá seguimento ao projecto, mantendo o desejo de romper com as fronteiras da ilha e abraçar outros artistas pelo mundo. A viagem de Bluette durou treze meses, abrangendo nove cidades: Funchal, Lisboa, Casa Branca (Alentejo), Porto, Braga, Barcelona, Londres, Berlim e Setúbal. Em Janeiro, deu a viagem por terminada e deu início à segunda fase com a construção de um novo cabeçudo, este em co-autoria com Sérgio Lemos, a que chamou Mr. Blue. “A arte não pode parar de viajar”, escreveu Carla Cabral.

Sérgio Lemos é também o primeiro convidado da 2.ª edição, cabe-lhe criar uma narrativa artística e assim escrever a primeira página deste diário de viagem. Como ponto de partida, Mr. Blue irá residir na Galeria de Arte dos Prazeres, freguesia onde existe uma grande tradição e onde decorre a VI Mostra dos Espantalhos.

Depois dos Prazeres, onde vai permanecer pelo menos até 1 de Julho, Mr. Blue vai viajar até Nova Deli, onde será acolhido em Maio por Ankon Mitra, um artista da capital indiana, revelou Carla Cabral. Antes da nova odisseia, o objectivo é conseguir apoios para ajudar a financiar a expedição rumo ao desconhecido. Para este fim, contribui o bestiário, resultado de vinte-contos-da-madrugada, criados pela simbiose das linguagens artísticas de Darga e de Carla Cabral Gallery. Os pequenas personagens moldados em papier mache sobre madeira, com alguns apontamentos pictóricos a óleo, surgem na sequência do trabalho de criação do cabeçudo para o Projeto Bluette (2ª Edição) e do desafio lançado pelo designer de ligar duas matérias-primas da mesma origem, a madeira e a pasta de papel. “As late night tales assumem a forma de vinte bestas-de-frio-interior; exemplares únicos/provas de artista, assinados e numerados”, destaca, Carla Cabral, que pretende assim encontrar apoios para levar mais longe esta sua nova edição do projecto.

Carla Cabral é uma artista madeirense, nasceu no Funchal em 1971. É licenciada em Artes Plásticas/Pintura pelo Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. A artista, presente em várias colecções particulares está também representada na do Museu de Arte Contemporânea da Madeira e na do Universo de Memórias, expõe desde 1990.

Assumidamente a favor da sustentabilidade e responsabilidade social, Sérgio Lemos procura no seu trabalho soluções baseadas nas relações entre o design, o craft e as formas e sistemas da Natureza, O artista do Porto, onde nasceu em 1970, é licenciado em Design pela Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos, pós-graduado em Design Industrial pela Glasgow Scholl of Art e Centro Português de Design. Na sua formação consta ainda um mestrado e um doutoramento pela Universidade de Aveiro em Design. É desde o ano passado professor auxiliar convidado no curso de Design da Universidade da Madeira.