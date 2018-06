O tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira absolveu, anteontem, um homem de 44 anos, inválido, que era acusado do crime de abuso sexual de duas crianças, sendo que as alegadas vítimas eram suas sobrinhas. As várias versões que as duas irmãs apresentaram ao longo da investigação e do julgamento, com contradições e aspectos que não batiam certo, levaram o colectivo de juízes presidido por Filipe Câmara a dar o benefício da dúvida ao arguido.

Os supostos abusos teriam ocorrido nas casas das respectivas famílias, na Camacha e no Funchal, quando as vítimas eram de tenra idade, com apenas 6 ou 8 anos. Hoje ambas já são adultas. A investigação da Judiciária teve início em 2013, com uma denúncia da família. O arguido, que não tem antecedentes criminais, contestou a acusação e o tribunal acabou por decidir a seu favor devido às inconsistências patentes nos relatos das presumíveis vítimas. M. F. L.