Veronika Taraban na final do Prémio Jovens Músicos

Veronika Taraban está na final do Prémio Jovens Músicos 2018 e vai tocar no dia 25 de Julho na Casa da Música no Porto, em estreia absoluta, uma peça do compositor madeirense Pedro Macedo Camacho. Será a última etapa deste importante concurso nacional, depois de a jovem violinista de 19 anos se ter apresentado quinta-feira na eliminatória da categoria Música de Câmara - Nível Superior com o Four Trio. Esta formação de piano, violino e violoncelo é composta ainda por Leonor Furtado Mateus e Ecaterina Popa. É umas das três finalistas na sua categoria.

Nascida numa família de músicos na Ucrânia e desde os três anos em Portugal, a violinista confessa que a música está-lhe no sangue. Foi com naturalidade que aos cinco começou a estudar violino no Conservatório – Escola das Artes da Madeira com Olga Proudnikova. No ano passado ingressou na Escola Superior de Música, estando a terminar o primeiro ano da licenciatura em Violino, na classe de Tamila Kharambura.

Esta foi a primeira vez que Veronika participou no concurso e preferiu não competir a solo, não colocando de parte que o faça no futuro. O Four Trio foi formado no início do ano lectivo na Escola. Foi um dos professores que sugeriu a participação no Prémio Jovens Músicos. “Até agora correu tudo bem”, disse com um sorriso.

Para já os planos são acabar a licenciatura. “Gostava de ser violinista, gostava de ser mesmo música, acho que nesta profissão o essencial é ser músico, em primeiro lugar”.

No ano passado Veronika venceu o Grande Prémio do Concurso XXI Century Art International Competition – FORUM, já tinha ganho outros, nomeadamente vários concursos infantis. No currículo tem um segundo lugar no Jovens.Com, associado ao estágio da Orquestra Jovem (OJ). No âmbito desta iniciativa que anualmente reúne os melhores alunos dos conservatórios públicos do país foi escolhida ainda em 2015 para concertina da OJ. Já foi também chefe de naipe. Este ano, no decorrer do ano lectivo, a violinista teve oportunidade de ser solista com a Orquestra da Escola Superior de Música.

A inscrição no Prémio Jovens Músicos foi levada a sério, sobrou pouco tempo para outras coisas. “Tenho deixado os meus hobbies para trás porque houve imenso trabalho por detrás dos Jovens Músicos, do concurso. Houve imensos ensaios, imenso trabalho, (...) mesmo individual, muita exigência física e mental e acho que foi graças a isso que nós realmente conseguimos atingir um certo nível que nos permitiu passar à final”.

Sobre essa derradeira etapa, Veronika prefere não fazer previsões. Um pouco como o desporto, diz, é imprevisível e depende da preparação e da boa-forma do adversário. Além do Four Trio, foram apurados o Lumennis Trio e o Maat Saxophone Quartet.

O reportório de Veronika para a final inclui o Trio n.º4 ‘Dumky’, de Antonín Dvořák, e a já referida nova obra de Pedro Macedo Camacho.

As provas finais nas várias categorias decorrem entre os dias 21 e 27 na Casa da Música, no Porto.

O Prémio Jovens Músicos é uma produção da Antena2, conta já com 32 edições. Além dos prémios nas várias categorias, a concurso entrega o galardão principal, o Prémio Jovem Músico do Ano Maestro Silva Pereira.