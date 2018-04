Verde sossego

Silêncio. Difícil de o encontrar numa ilha que se assemelha cada vez mais a um grande centro urbano. Não são todos os dias que nos calha a sorte de encontrar um sítio como a Achada Madeira. Ali, não existe vista para o mar e o azul é outro, o do céu. Um tom colorido que se mistura com o verde de uma floresta que é património da humanidade.

Localizada na freguesia da Boaventura, não é tão fácil como parece de encontrar a ruralidade desta semana, para começar, porque não existe qualquer sinalética que aponte para o sítio. Falca? Lombo do Urzal? Dizem-lhe alguma coisa? Nós explicamos. São os outros locais por onde tem de passar antes de chegar até à Achada Madeira.

O troço que nos liga a esta localidade inicia-se na antiga bomba de gasolina da freguesia, na Estrada Regional 101, e dista a aproximadamente 3,6 quilómetros. Foi precisamente esse caminho que percorremos, mas existe outra alternativa: pode chegar a este pequeno planalto se decidir aventurar-se na Vereda do Urzal, um antigo caminho que liga a costa Sul e o Norte da Madeira.

O trilho de 10,6 quilómetros, com uma duração de 4h30, inicia-se na Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras e termina mesmo ali por baixo, no Lombo do Urzal.

E por falar em veredas, a Levada dos Tornos, que é uma das mais importantes da Madeira, também passa bem perto, não faltando convites apelativos da própria natureza para que não sejamos sedentários, característica que os únicos oito residentes da Achada Madeira recusam adoptar.

“Muitos fugiram daqui”

Quando chegámos à Achada Madeira deparámo-nos com Virgínia Gomes a apreciar o nosso jeito. A mulher que nem sabe a sua própria idade foi a primeira residente com quem tomámos contacto. “Prefiro viver aqui do que no Funchal”, respondeu, explicando que ali, apesar de serem poucos, “todos trabalham na fazenda”.

A estrada chegou há cerca de 15 anos, mas para apanhar o autocarro os moradores têm de descer até ao Lombo do Urzal, que não é muito longe. Ainda assim, só precisam desse meio de transporte quando necessitam de “dar alguma volta”, porque de resto tudo se faz a caminhar, como é o caso de necessitarem comprar alguma coisa na mercearia ou ir à missa, algo que podem fazer na Falca.

Depois de nos abrir a porta de casa, mesmo quando nos tratávamos de completos desconhecidos, Virgínia Gomes desabafou sobre o facto de antigamente existirem “mais pessoas” a viver na Achada Madeira, cerca de 100, dado demográfico que foi decrescendo ao longo do tempo porque “muitos fugiram” dali, isto é, emigraram ou decidiram viver noutros pontos da ilha.

Com a existência de várias nascentes no sítio, Virgínia é da opinião que os residentes não deveriam pagar a água canalizada e já foi, inclusivamente, reclamar à autarquia, “mas não serve de nada”.

Entretanto, à estrada, chegou Maria Mendes, que se sentou à sombra, junto a uma fonte construída em 1947. “É bom de viver aqui”, afirmou uma das seis mulheres da Achada Madeira, brincando até com a situação ao dizer que “quando está chuva” fecham a porta e ligam a televisão.

“Há quatros casas com pessoas a viver, mas muitas abandonadas, porque também muitas já morreram”, evidenciou Maria Mendes, de 51 anos. “Há casas, mas não tem gente”, lamentou, salientando, contudo, que “há também uma família que vive no Funchal e passa o fim-de-semana ali”.

Fazendas abandonadas

“As fazendas estão quase todas abandonadas, mas também já não podemos avergar as costas por causa das dores”, observou Maria Mendes, baseando-se num dado concreto: “Não há homens para trabalhar na fazenda”.

Os tons verdejantes são ilustrativos do abandono da lavoura por parte dos residentes, ora submetidos à agricultura como único meio de sustento. Quem nos remetou para outra época foi Beatriz Conceição, mãe de Maria Mendes, que estava a arranjar as suas bonitas flores no seu quintal. “Já tive mais pachorra do que agora”, disse a mulher de 78 anos, antes de mergulhar no seu passado.

“Dormia num palheiro, no chão, com as vacas por baixo. Não havia comida e foi por isso mesmo que eu e os meus irmãos saímos da escola, porque sem comida a nossa mãe tinha medo que nos desse alguma coisa má pelo caminho”, começou por referir a septuagenária, visivelmente emocionada, frisando que a única coisa que havia para comer “eram couves sem sal e azeite”.

“Graças a Deus que agora tenho uma casa e não passo fome, mas naquela altura sofremos muito, especialmente a minha mãe”, contou Beatriz Conceição, que dedicou grande parte da sua vida à agricultura e a cuidar de uma das filhas, inválida, deitada numa cama há 44 anos.

Carteiros entram pela casa dentro

À medida que a conversa ia fluindo, apercebemo-nos de que os carteiros entram na própria casa dos residentes para entregar a correspondência.

“Não é só aqui. Isso acontece em muitas casas de São Vicente”, esclareceu Beatriz Conceição, explicando que o facto de não haver caixa de correio em muitas das residências faz com que os carteiros ganhem outro tipo de proximidade e contacto com a população, situação não muito usual nas áreas citadinas, pelo menos, que tenhamos conhecimento. O que também não é recorrente nos grandes centros são os diversos convites que recebemos para beber café ou sumo, mas também para comer, ofertas que por consideração aceitámos de bom grado, pois se recusarmos a ideia que fica é a de ingratidão.

Trail da Boaventura

A 3.ª edição do trail da Boaventura, realizada no passado dia 14 de Janeiro e organizada pela Associação de Atletismo da Madeira (AAM) juntou naquela freguesia cerca de 500 atletas.

Esta prova fez com que esse meio milhar de praticantes passasse pela Achada Madeira, um dos pontos pelos quais os atletas têm de percorrer. “Passou muita gente! É bom que continue, porque eles limpam as veredas”, afirmou Maria Mendes, sobre um percurso que ‘mexe’ com o sítio e tem tudo para crescer no Norte da Região.

Passadas duas horas e já com tudo preparado para seguir viagem de volta ao Funchal, não pelos trilhos, mas pelo asfalto, restou despedir-nos das senhoras que nos questionaram o seguinte antes de nos fazemos à estrada: “Porquê que não vieram mais cedo?”.