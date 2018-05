Verde-rubros fazem festa da Taça

Uma entrada forte e uma boa gestão permitiu ao Marítimo conquistar ontem mais uma Taça da Madeira de futsal em seniores, ao vencer o Canicense por 9-5.

A formação do Caniço demorou a reagir e quando fez não foi eficaz no remate, desperdiçando muitas situações de golos iminente. Os verde-rubros começaram o jogo a marcar, aproveitaram o efeito psicológico e ampliaram a contagem. O Canicense equilibrou a partida mas os maritimistas foram sempre mais eficazes no remate e na recuperação de bola. Em dois desses lances assistimos a duas belas jogadas protagonizados pelos alas brasileiros: Oseias num passe longo serviu Leo Severim que rematou com sucesso e Vladimir numa abertura na zona central tirou vários adversários do caminho, incluindo o guarda-redes, e assinou a melhor jogada do jogo. Uma ‘obra de arte de um puro ‘futsalista’.

Por outro lado, o Canicense sentiu dificuldades na definição do seu jogo junto da área pois o Marítimo fechou os espaços disponíveis.

Já na segunda parte após uma fase inicial com boa dinâmica entre as equipas, o Marítimo regressou aos golos e o Canicense a falhou muitos remates à boca da baliza.

No final venceu a equipa mais consistente a defender e de pontaria mais afinada no remate. O Canicense ainda reagiu na ponta final, reduzindo a diferença para quatro golos, prescindindo do guarda-redes, atacando com mais um jogador.

A festa foi verde-rubra encerrou uma época positiva, com a manutenção no Campeonato Nacional da II Divisão e vitória na Taça da Madeira.

O coroar de uma época difícil

“É sempre bom festejar a conquista de uma taça. Mas os números não mostram bem a realidade. Pois entramos bem, ganhamos vantagem mas o Canicense ofereceu-nos muita resistência e tem bons jogadores como demonstrou em determinados momentos”, começou por adiantar o treinador do Marítimo, Filipe Costa, no final do encontro.

Quanto à época: “Foi uma época muito difícil, com a manutenção sofrida no campeonato e com esta conquista a coroar todo o nosso trabalho. No entanto, é preciso analisar a refletir porque o futuro é importante dar passos para consolidar a presença no campeonato Nacional. Foi uma temporada muito exigente e com atletas jovens a emergirem no futsal que pode trazer outras possibilidades ao futuro da equipa”.

Nove segundos de jogo marcaram atribuição do terceiro lugar

Uma vez mais, os problemas vividos nas meias-finais voltaram acontecer, no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar da Taça da Madeira, que veio a ser jogado entre São Roque do Faial e Francisco Franco. O jogo durou apenas nove segundos.

Uma situação que não abona nada em relação há modalidade e demonstra que nem sempre as planificações estão devidamente calendarizadas. É preciso recuperar e prestigiar a Taça da Madeira.

Nem tudo o que sucedeu à Francisco Franco pode explicar tudo. É também importante existir solidariedade entre os clubes para o sucesso da modalidade.