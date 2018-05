Verde-rubro Amir na lista final do Irão

O guarda-redes do Marítimo, Amir Abedzadeh faz parte da lista do 23 convocados do Irão para o Mundial’2018, na Rússia. O seleccionador português Carlos Queiroz, definiu ontem a lista final com o verde-rubro a fazer assim a sua estreia num Campeonato do Mundo. A presença de Amir na mais importante prova do futebol do planeta, fará com que o jogador falhe o início da pré-temporada dos verde-rubros, que está agendada para o início de Julho, altura em que se disputa ainda a competição.

Para além disso Amir é assim o primeiro jogador na história do Marítimo a estar numa fase final de um Mundial de futebol. Refira-se que Daniel Kennedy, na altura jogador do Marítimo, esteve convocado para o o Mundial de 2002 na Coreia/Japão, mas acabou por abandonar o estágio da selecção portuguesa devido a ter acusado positivo num controlo anti-doping.

Refira-se que Irão será adversário de Portugal no Grupo B do Mundial, grupo do qual fazem parte ainda as selecções de Espanha e Marrocos. O jogo entre iranianos e portugueses está agendado para o dia 25 de Junho da terceira e última jornada da fase de grupos.