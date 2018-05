Verde-rubro Amir entre os 35 eleitos por Queiroz

Os iranianos Massoud Shojaei e Ehsan Hajsafi, banidos por terem defrontado um clube israelita, foram chamados pelo seleccionador Carlos Queiroz na pré-convocatória para o Mundial’2018 de futebol.

O português, seleccionador do Irão, que será adversário de Portugal no Grupo B do Mundial da Rússia, integrou os dois jogadores numa convocatória alargada de 35 futebolistas.

Em Agosto de 2017, os responsáveis iranianos afastaram da selecção os médios Shojaei, de 33 anos, e Hajsafi, de 28, por terem defrontado o Maccabi Telavive quando jogavam nos gregos do Panionios. Não há outras surpresas entre os restantes ‘eleitos’ de Carlos Queiroz, entre as quais se inclui avançado Alireza Jahanbakhsh, que se tornou o primeiro asiático a ser o melhor marcador numa liga europeia, com 21 golos no campeonato holandês, e o guarda-redes do Marítimo Amir Abedzadeh.

No Campeonato do Mundo de 2018, a disputar entre 14 de Junho e 15 de Julho, o Irão encontra Portugal na terceira e última jornada do Grupo B, numa partida agendada para 25 de Junho, em Saransk, depois de defrontar Espanha e Marrocos.