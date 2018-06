Verde-rubras apontam ao título da II Divisão

Depois de uma inédita subida ao escalão principal do futebol feminino em Portugal, o Marítimo procura fechar a época com o título nacional da II Divisão. As verde-rubras jogam esta tarde (16 horas), em Ovar, a segunda mão da final do campeonato e têm tudo a favor para carimbar a conquista do título.

Na primeira mão, no Funchal, a equipa madeirense foi superior e venceu a Ovarense por 6-3, resultado que deixa as verde-rubras perante uma excelente oportunidade de voltar a fazer história para o futebol feminino madeirense.

No jogo da semana passada, Telma (3), Érica (2) e Inês apontaram os golos do triunfo do Marítimo, que mostrou domínio sobre a Ovarense, sublinhando o talento destas jogadores, que já construíram uma página de ouro no futebol feminino da Região. Nesse jogo a equipa madeirense até poderia ter construído um resultado ainda mais volumoso, tal o número de oportunidades para tal.

É com a motivação em alta que a equipa verde-rubra vai entrar em campo, esta tarde, para fechar a temporada da melhor forma, depois de ter alcançado o objectivo inicial. O Marítimo vai fazer a estreia de uma equipa madeirense na I Divisão Nacional de futebol feminino, o que também espelha a aposta do clube a este nível.