Verão fica mais frio

Este Verão, a Madeira terá a presença de águas mais frias do que o normal, seguindo a tendência do ano transacto. Os dados foram avançados pela página meteorológica ‘Best Weather’, que alerta para as condições bastante distintas entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira para a estação que se aproxima, tudo “devido ao estabelecimento de um padrão de circulação atmosférico e oceânico diferente dos anos anteriores”.

“Na Madeira, a presença de águas mais frias do que o normal e a tendência para uma intensificação da Calota Troposférica Superior Tropical (TUTT), que é uma área de vorticidade nos níveis altos, geralmente posicionada entre o Anticiclone da Bermuda-Açores e o anticiclone do Norte de África, levará a um Verão um pouco mais ventoso e fresco do que o normal”, mencionou a página especializada em meteorologia.

Quanto aos Açores, “a presença de águas bem mais quentes do que o normal levará a um Verão bastante quente e húmido”, esperando-se que “possam ocorrer alguns episódios de precipitação intensa a partir de Setembro”.

Segundo Daniel Zeferino, geógrafo físico e apaixonado por meteorologia desde criança, as plataformas que a equipa da ‘Best Weather’ costuma consultar são “cartas gerais para o Atlântico Norte no período de três meses” e aquilo que acaba por fazer é “agregar toda a informação e ver qual a tendência para a estação”.

“A interpretação não é para toda a gente. São indícios ou tendências daquilo que acabamos por descrever, com as várias variáveis, sejam elas em termos de altitude, como mais à superfície, que depois vão influenciar as correntes marítimas e o seu percurso”, explicou o administrador da ‘Best Weather’, explicando a situação da Madeira neste contexto que descrevemos.

“Relativamente à Madeira não será muito diferente relativamente ao ano passado, onde houve vários dias em que ocorreu vento forte e as águas estavam menos quentes que o normal. Este ano a tendência será haver mais dias do que no ano passado”, avançou Daniel Zeferino, que também se faz acompanhar neste projecto por um meteorologista com mais de 10 anos de experiência em contexto operacional em diferentes instituições.