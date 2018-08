Verão de betão e alcatrão

São quatro o número de empreitadas que decorrem na baixa funchalense sob a ‘égide’ da autarquia. Rua do Bom Jesus, Rua da Alfândega, Rua das Murças e Rua Dr. Fernão Ornelas são as quatro artérias que o município requalifica neste momento, num investimento que ascende no seu conjunto aos 673 mil euros.

As intervenções são destinadas fundamentalmente à instalação de redes de saneamento...