Verão chega mais cedo

DIÁRIO inicia hoje nos seus 11 meios de difusão a operação ‘Verão 2018’, assente nas notícias que nos distinguem, nas reportagens fora de formato e em novos modelos de entrevista, mas também na interactividade constante e na abordagem fresca da actualidade.

Nos próximos três meses e meio teremos vários motivos de interesse no DIÁRIO, no dnoticias.pt, no freguesia.dnoticias.pt, no turismo. dnoticias.pt, na TSF, no nosso canal youtube, nas três redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram), no Extra e na nossa aplicação móvel.

Numa época que se antevê escaldante e de excessos mas também de regressos e de reflexões, andaremos pelos arraiais e pelas festas, pelas margens da ilha e pelos assuntos sérios.

Mostraremos novos protagonistas, desafiaremos a criatividade e tentaremos surpreender com novos conteúdos e rubricas.

Ficam para já algumas pistas para a descoberta diária.

Séries

Depois das surpreendentes ‘Ruralidades’, percorreremos outros lugares comuns da ilha e do mundo, bem como ‘Estudantes notáveis’, ‘Passageiros frequentes’ e ‘Voluntários empenhados’. Mas também revelaremos uma ‘Venezuela sem filtro’, os dramas ditados pela ‘Demografia’ e o ‘Melhor da hotelaria’ madeirense. A não perder nas próximas semanas.

Grafitis

Explicaremos com gráficos o que muitos textos nem sempre conseguem mostrar.

Tops

Divulgaremos índices em formato fotogaleria numa informação enriquecida com imagem.

Dicas

Reforçaremos a zona de sugestões e da boa vida, no papel e no digital, com tecnologia, moda, beleza, comida, bebida, veículos, celebridades, viagens, vida, bem estar, exercícios e revivalismo. Manteremos as apostas nas notícias na área do entretenimento, de olhos postos na Arte, Livros, Cinema, Espetáculos, Gente, Música, Roteiros, TV, sempre na óptica do utilizador. E testaremos as coisas novas que surgem no mercado.

Música

A música pedida está de volta num formato inovador e haverá ainda um ‘top ten’ semanal por profissões ou empresas. Para ouvir na rádio e ler no digital.

Gente

Não faltarão notícias sobre pessoas, sempre com ligações à Madeira, das empreendedoras às vistosas, das giras às benfeitoras, das críticas às modestas.

Descobridores

Trata-se de um ciclo de entrevistas multimédia, de gente que veio de longe para a Madeira, portugueses ou estrangeiros que conquistaram este lugar quase 600 anos depois dos primeiros descobridores.

Evasões

Percorreremos novas rotas, a par dos lugares fantásticos que a Madeira proporciona para lazer e actividades recreativas.

Gastronomia

Vamos ter Prato do Dia’, uma odisseia gastronómica pop, reveladora do que se come por essa ilha fora, desde a taberna da esquina até ao restaurante da moda, do ‘dentinho’ à sopa, dos bifes às sandes.

Passatempos

Desafiaremos a criatividade dos leitores em vários momentos. E para arranque da interactividade há em jogo um fim-de-semana para duas pessoas em regime de tudo incluído no Vila Baleira Resort - Porto Santo, de modo a que entre 8 e 10 de Junho viva de perto o Festival Rota do Atum. Para este passatempo, pedimos-lhe que até às 17h de hoje nos envie uma receita original em que o atum seja elemento dominante para leitores@dnoticias.pt. As três seleccionadas disputarão uma final ao vivo, de modo a que o prato idealizado possa ser degustado, vencendo a proposta que for escolhida por um júri.

Ondas

Este Verão a TSF chega à Praia. Nem mais. A TSF e a Rádio Praia desenvolvem a partir de hoje uma parceria de permuta de conteúdos.

A TSF disponibiliza para difusão em directo na Rádio PRAIA, os noticiários regionais das 8h30, 13h e 16h30 nos dias úteis, das 10h, 14h e 18h aos fins-de-semana e feriados, bem como os programas de Desporto e de autor, a para de outros especiais, como o campeonato regional de ralis.

A TSF também terá Praia todo o ano, pois difundirá conteúdos a produzir pela rádio do Porto Santo. Trata-se de um bloco semanal de notícias específicas da ilha, com emissão aos sábados na TSF, depois das notícias das 14h.

Multimédia

Regularmente faremos a ponte entre os nossos conteúdos digitais, as redes sociais e as edições em papel. Para que nada se perca.

Moda

Os melhores da moda regional vão passar a ter um momento de glória e consagração todos os anos. A primeira edição dos ‘Madeira Fashion Awards’ ocorre em Novembro deste ano e implicará várias fases. O DIÁRIO é parceiro do evento organizado pela Atlanticulture e vai em breve dar início ao processo de votações das diversas categorias e dos 52 nomeados.

Eventos

O DIÁRIO vai continuar a dar-lhe mais do que informação, através de conjunto alargado de iniciativas e eventos. Nos próximos dias há Banda Panda no Funchal e Ribeira Brava. Depois o ‘Funchal Beer Fest’ entre 5 e 12 de Junho e o ‘Mundial na cidade’ de 14 de Junho a 15 de Julho na praça da Restauração. Pelo meio, Fernando Mendes que regressa à Madeira com um novo espectáculo a solo intitulado ‘Insónia’. As sessões estão marcadas para 22, 23 e 24 de Junho, no Centro de Congressos da Madeira.

Em Julho temos o habitual campo de férias do DIÁRIO. Mas há mais animação em perspectiva.