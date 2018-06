Na prática, o Verão chega já hoje à Madeira, por ser o primeiro de dois dias (20 e 21 de Junho) com a maior duração solar do ano (14h 18min e 4s). A Região, devido à sua posição geográfica em relação ao resto do país, antecipa-se assim à chegada oficial do solstício de Verão que ocorrerá amanhã, às 11h07min, hora solene que marca o início da estação no hemisfério norte (a mais quente apesar da Terra vir a estar o mais longe do sol a 6 de Julho).

De acordo com a informação do Observatório Astronómico de Lisboa, o sol nesta quinta-feira de solstício estará o mais alto possível no céu da capital portuguesa e aquando da sua passagem meridiana atingirá a altura máxima de 75°.

Como o dia (período de tempo em que o sol está no horizonte) mais longo do ano corresponde ao início do Verão, na Madeira o solstício da estação mais quente acontece já hoje, com o disco solar a nascer às 07h00 e pôr-se-á às 21h18. Segundo os astrónomos, hoje o dia no Funchal terá 14h18mins e 4s. Exactamente a mesma duração solar prevista para amanhã, dia 21. Estes dois dias repartem assim o estatuto de solstício de Verão, com apenas 1 segundo a mais do tempo solar estimado para sexta-feira, dia 22.

A chegada mais cedo do solstício à Madeira deve-se à nossa posição ‘no mapa’, também com implicações nas restantes estações do ano.

Se em bom rigor o Verão prolonga-se por 93,66 dias até ao próximo Equinócio, a 23 de Setembro de 2018, no Funchal o Outono só chegará três dias depois, já que nas coordenadas onde se posiciona a Madeira será só a 26 de Setembro a data onde a duração do dia será praticamente igual à noite. Até lá, e já a partir do final desta semana, a duração dos dias vai diminuindo, mas mantendo-se sempre maiores do que as noites durante os próximos três meses e alguns dias.

Agora que o Sol alcança o seu ponto mais a Norte do equador celeste - marca o início do Verão no hemisfério norte -, registe-se algumas particularidades do nascer e do pôr-do-sol e ainda da duração do dia no Funchal por estes dias.

Nuvens, sol e aguaceiros

A chegada do Verão à Madeira deverá ser marcada por nuvens, sol e alguns aguaceiros. Isto a julgar pela previsão do estado do tempo, que hoje, segundo o IPMA, deverá apresentar-se com “céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes sul e nas zonas montanhosas”. Há também a “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e nas zonas montanhosas”. No Funchal a temperatura deverá oscilar entre os 20 e os 24 graus.