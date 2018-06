Vento produz um terço da nossa energia renovável

Sabia que o vento também tem o seu Dia Mundial e que esse dia festeja-se hoje, 15 de Junho? Se não sabia fica a saber e fica também a saber que o vento não traz só problemas. O movimento do ar também tem aspectos muito positivos. Razão para ser motivo de celebração, primeiro como uma data europeia, em 2007, tornou-se dois anos depois numa data mundial, por determinação do Conselho Global de Energia Eólica (Global Wind Energy Council - GWEC).

Por cá pela Região, o vento muitas vezes indesejado, sobretudo por estar associado aos recorrentes constrangimentos no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, cujos limites operacionais impostos obrigam os pilotos a cancelar aterragens por causa do vento, curiosamente hoje ameaça voltar a ‘soprar’ com alguma intensidade (moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, soprando forte (40 a 50 km/h) e com rajadas até 65 km/h) nas terras altas e no extremo leste da ilha da Madeira.

À parte deste (grande) inconveniente, o ar atmosférico é uma importante fonte de energia limpa e renovável, a energia eólica, responsável por 10% da produção de electricidade, quase tanto como a hídrica (12%) nos cerca de 30% de produção total (cerca de 870 GWh) de produção de electricidade renovável na RAM.

De acordo com dados da Vice-Presidência do Governo Regional, “a potência eólica actualmente instalada é de 46,22 MW, a que correspondem 60 aerogeradores”, a maior parte destes (96%) concentrados no planalto do Paúl da Serra. “Desta potência, 56% encontra-se instalada em parques do grupo EEM, sendo os restantes 44% de outros grupos privados”, esclarece o vice-presidente, Pedro Calado, adiantando que “em 2017, a emissão para rede de energia eléctrica dos parques do grupo EEM representou 57,0% do total da emissão eólica da região”.

Com a conclusão do Projecto de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta (AAHC), além do aumento da capacidade de produção hidroelétrica decorrente da transformação do sistema existente em reversível, com captação, armazenamento e bombagem de água, proporcionará o aumento da capacidade de recepção de energias renováveis, nomeadamente, de energia eólica, na rede eléctrica da Ilha de Madeira. “Estima-se que o projecto, com a nova componente eólica viabilizada permitirá incrementar a contribuição de renováveis na produção total de electricidade, passando dos actuais 30% para cerca de 38% a 40%, dependendo do regime hidrológico médio”, apontou.

Com efeito e potenciado pelo AAHC, de acordo com o governante com a tutela da Empresa de Electricidade “prevê-se um incremento da produção eólica, tanto dos parques ora em exploração, como da proveniente da potência adicional a instalar de 25 MW, com uma produção anual adicional média de 65 GWh/ano, o que representa um acréscimo de energia eólica em cerca de 77%, passando a contribuição desta componente renovável para cerca de 17% no mix total de produção de electricidade, apresentando-se como o recurso endógeno mais relevante”, destaca.

Para a ilha do Porto Santo, diz que está em perspectiva “a substituição, nos próximos meses, dos dois aerogeradores mais pequenos, que atingiram o seu fim de vida útil, por um de maior dimensão”.

Pedro Calado revela também que “em linha com os mais recentes desenvolvimentos nesta área, encontra-se a EEM/AREAM a avaliar a viabilidade técnico-económica de projectos off-shore na RAM, embora os custos de investimento e de exploração nesta tipologia sejam significativamente mais elevados, face aos parques eólicos on-shore”, salienta.