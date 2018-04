Vento adia leitura do acórdão do julgamento do funcionário acusado de desviar 2 milhões

Foi adiada para segunda-feira, dia 30 de Abril, às 14h00, a leitura do acórdão do julgamento de António Manuel Góis, o ex-funcionário público acusado de desviar 2 milhões de euros da Conservatória do Registo Comercial e Automóvel do Funchal entre Janeiro de 2002 e Fevereiro de 2010. A decisão estava agendada para ontem mas Carlos Paisana, advogado dos arguidos, não conseguiu aterrar na Madeira, devido às condições de vento forte que condicionaram o movimento no Aeroporto, sobretudo de manhã.

Este é o segundo adiamento da leitura do acórdão. O primeiro foi a 23 de Março. Na altura, a presidente do colectivo de juízes, Teresa Miranda, anunciou uma alteração não substancial dos factos relacionada com a falsificação da assinatura de 61 cheques da Conservatória do Registo Comercial e Automóvel do Funchal, tendo os advogados pedido um prazo para analisar tal mudança.

António Manuel Góis, que chegou a ser presidente da Câmara da Ponta do Sol após a prisão de António Lobo em 2004 e que foi também presidente do Pontassolense durante vários anos, responde pela prática de um crime de peculato e 143 crimes de falsificação de documentos. A sua mãe, Beatriz Góis, é acusada do crime de branqueamento, porque alegadamente parte das verbas desviadas da Conservatória teriam circulado pelas suas contas.