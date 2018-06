Venezuela em esperança

Sem surpresas, o contestado presidente da Venezuela voltou a vencer as eleições de 20 de Maio último. Mesmo isolado perante a maior parte dos países, o presidente foi reeleito até 2023. A União Europeia já admitiu sanções ao país que tem um grande e importante comunidade portuguesa, a maior parte oriunda da Madeira. Só 46% dos eleitores votaram numas eleições marcadas por irregularidades. A instabilidade política tem lançado a Venezuela num caos económico e social. Muitos madeirenses regressaram à Região, mas a maioria teima em manter-se no país que os acolheu há muitos anos, abrindo a porta do sucesso empresarial.

No exterior ninguém acredita na receita ‘milagrosa’ de Maduro para inverter o rumo da economia e o país afunda-se numa grande interrogação.

O DIÁRIO pediu a três luso-venezuelanos que partilhassem as suas opiniões com os leitores sobre o que se passa naquele país da América Central.

Questões:

1 - O que esteve na base da vitória de Maduro?

2 - Acredita na revolução económica apregoada pelo presidente?

3 - Comunidade portuguesa tem motivos para acreditar no país?

Marilin Moniz, advogada

1 - Em conformidade com toda a informação apresentada por vários órgãos democráticos, sejam europeus ou americanos, para este processo, eu não falaria de uma vitória. Falaria em vitória se as eleições fossem convocadas por um órgão legítimo, com todos os verdadeiros candidatos a concorrer, com um processo eleitoral onde participassem todos os venezuelanos, o que não foi o caso.

Como sabemos o herdeiro de Hugo Chávez, convocou em Maio do ano passado a eleição para a Assembleia Constituinte, esta assembleia em termos constitucionais só poderia ter sido convocada pela Assembleia Nacional, o que fez da decisão do herdeiro, uma decisão inconstitucional e ilegítima, por este motivo não foi reconhecida por vários países, entre eles Estados Unidos e Espanha.

Esta chamada “eleição”, foi convocada por um órgão sem competência para o fazer e foi organizada com total domínio e manipulação do poder instaurado de todas as estruturas públicas, sejam elas administrativas, judiciais e políticas. Os resultados apresentados são a prova disso mesmo.

O processo eleitoral utilizado mais uma vez “não garantiu eleições transparentes e justas”, como declarou a própria União Europeia.

2- Claro que não! Basta ver no estado que esta revolução económica está a deixar a Venezuela e os venezuelanos. Já nas aulas de economia aprendemos que o Estado “é um mau gestor” e que devemos deixar que o mesmo garanta unicamente o indispensável para os cidadãos como a saúde, a educação, a justiça, entre outros.

Nunca expropriar empresas, empreendimentos, latifúndios privados, que eram produtivos, para entregá-los aos amigos do regime, que não tendo nem o conhecimento, nem a capacidade para a produção, deixaram esses órgãos produtivos na falência, obrigando a que o Estado recorresse ainda mais a importação de tudo aquilo que deixaram por incompetência de produzir.

Numa altura em que o barril de petróleo atingiu o seu máximo, o regime em vez de solidificar as infra-estruturas do país e as condições socio-económicas dos seus cidadãos e esbanjou o dinheiro para comprar simpatizantes ao regime em vários países e no seio do povo venezuelano, em vez de “lhes ensinar a pescar, deu-lhes o peixe”.

3- Agora não, não é aconselhável nem sequer ir lá passear, é um risco. Já em 2007 um familiar foi a Venezuela tratar de uns assuntos e quando de lá chegou perguntei-lhe sobre a viagem, ao que me respondeu: “o meu espírito pode lá voltar, mas o meu corpo nunca mais”, ele que adorava lá estar. Para mim esta frase foi reveladora do estado em que esta Revolução Chavista, estava a deixar o país.

Hoje, quando tudo piorou, só lá fica quem não tem nem dinheiro, nem forças para sair, ou quem tem muito dinheiro, muito investimento lá depositado e pode pagar milhões de bolívares por um quilo de carne e não tem coragem de deixar para atrás décadas de trabalho, gerindo a vida na esperança de que tudo mude.

Fernando Campos Topa - conselheiro das Comunidades Portuguesas eleito pela área consular de Caracas/Venezuela

1 - Obviamente que o factor que propiciou a vitória de Maduro foi a grande abstenção. A não participação de uma oposição que considerou que estas votações foram produto de um acto eleitoral convocado à margem da constituição nacional vigente. Tudo isto é produto de umas votações anteriores para uma assembleia constituinte que de alguma maneira tem exercido funções que lhe correspondem à assembleia nacional, assembleia nacional esta que está a ser anulada pelo estado e governo actual para poderem governar o país a prazer.

2- Qual revolução económica? Parecem contos ou fábulas pois é um argumento esgotado sem solução aparente se não se corrige o rombo da economia. Se não se abre caminho a uma economia de mercado, de oferta e demanda que devolva a confiança aos investidores nacionais e estrangeiros que permita o crescimento económico, a produção e a criação de empregos estáveis e que devolva aos venezuelanos o poder aquisitivo de um salário que na sua mínima expressão está por debaixo dos 5 euros mensais.

3- A comunidade portuguesa especialmente os de primeira geração com 30, 40 e mais anos no país, continuam a acreditar que a situação política, económica e social terá que ser objecto de mudanças importantes, que amparadas na imensa riqueza que este país ainda tem permitam continuar a fazer vida nesta terra. O chamado retorno de portugueses a Portugal ou a imigração a outros países é em realidade isso mesmo a imigração de portugueses nascidos na Venezuela, ou seja segunda ou terceira gerações que saem à procura de novas oportunidades especialmente para proteger o futuro dos seus filhos.

Helena Correia, jornalista

1 - Escrever sobre a vitória de Nicolás Maduro é reconhecer que as eleições na Venezuela decorreram dentro da legalidade.

O processo foi distorcido pelo próprio presidente quando, na tarde eleitoral prometeu “bonos” (gratificação) a quem se dignasse a aparecer nas mesas de votação, de resto vazias, porque muitos venezuelanos, de forma corajosa decidiram não votar.

As imagens desse 20 de Maio não deixam margem para dúvidas.

Timidamente a U.E. considera que as eleições não foram justas nem livres e já anunciou mais sanções contra o país.

Mas se o resultado oficial for levado a sério podemos perguntar: perante a situação extrema de falta de bens e de medicamentos que tem provocado uma crise humanitária sem precedentes, ainda há quem apoie este regime? Sim.

E porque é que alguns cidadãos continuam a votar no oficialismo?

A resposta pode parecer obvia mas não é. Votam os funcionários públicos porque a isso são obrigados. A presença nos comícios é vigiada e controlada. Os cadernos eleitorais são públicos e por isso é fácil saber quem votou.

2 - As fórmulas mágicas para enfrentar a hiperinflação retirando três zeros às notas e emitindo uma nova moeda: o bolívar soberano, pouco vão acrescentar à economia de guerra apregoada pelo regime e baseada no modelo cubano de filas intermináveis para aquisição de produtos.

É o prolongar de uma situação insustentável que prossegue a ritmo desacelerado e que só funciona porque o petróleo continua a correr por baixo da mesa.

Nunca a república bolivariana teve uma produção tão baixa.

As refinarias trabalham a metade da capacidade por falta de manutenção. A Venezuela produz diariamente 1,5 milhões de barris quando deveria produzir 2,6 milhões. Acrescente-se o desvio das rendas do petróleo para fora do pais (desvio que daria para pagar a dívida externa) e a anterior descida do preço do petróleo e temos a formula perfeita para o descalabro.

3 - Boa parte da comunidade é constituída por pequenos proprietários cujos negócios balançam entre a falta de matéria-prima, a ameaça de expropriações arbitrárias e a criminalidade.

Apenas uma percentagem muito pequena serão grandes empresários que há muito investiram noutros países, salvaguardando o património.

Para saber se os emigrantes acreditam na Venezuela basta conhecer as famílias que todas as semanas chegam à Madeira onde trabalham como empregados quando, até há pouco eram proprietários na Venezuela. Quase todos repetem a mesma frase: “vamos esperar até que a situação melhore”.