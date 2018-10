No 3.º trimestre de 2018, as vendas de cimento na Madeira situaram-se em 28,5 mil toneladas, reflectindo quebra de 5,7% face ao 2.º trimestre (30,3 mil) e -3,5% comparativamente ao 3.º trimestre do ano anterior (29,6 mil), informa a Direcção Regional de Estatística.

Apesar dos valores negativos entre Julho e Setembro, há fortes possibilidades das vendas desta matéria-prima da construção...