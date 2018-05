Venda de pulseiras gera desconforto no Funchal

Pelo menos dois homens e duas mulheres têm gerado algum desconforto no Funchal, ao abordar os transeuntes para lhes tentar vender pulseiras, que são réplicas de uma marca bastante conhecida de jóias. Há relatos de várias pessoas que se sentem incomodadas pela abordagem e, segundo foi possível apurar, o caso já foi denunciado à PSP.

A forma de conquistar clientes é praticamente sempre a mesma, com a venda a ser feita por casais, na Rua Fernão de Ornelas. Por norma, os alvos são mulheres a quem os vendedores começam por elogiar a maneira como se vestem e a sua postura para depois lhes aconselharem a compra das pulseiras. Questionado por uma das clientes, o homem afirmou que passa recibo e que a venda está autorizada.

Uma outra testemunha afirma ter presenciado o casal mais velho a tentar vender pulseiras a três jovens, que se encontravam juntas. Os artigos estão guardados em carteiras e são mostrados aos potenciais clientes, mediante alguma insistência.

As pulseiras em questão, ostentam o nome da marca, Pandora e parecem-se com as ‘verdadeiras’, compostas por diversas contas que, por norma, se vendem em separado. No entanto, o preço praticado por estes casais situa-se entre os 10 e os 20 euros, ou seja, muito inferior ao praticado no mercado, em que o valor mínimo de uma conta ronda os 10 euros.