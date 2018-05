“Vencer e manter uma boa imagem”

Na despedida da temporada, o Marítimo recebe o Sporting num jogo que, primariamente, interessa aos ‘leões’ de Alvalade, tendo em linha de conta a manutenção do segundo lugar e consequente apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões .

Mas, para Daniel Ramos, a necessidade de vencer do Sporting não lhe diz respeito. “Não se trata de estragar a festa do Sporting, mas apenas ficar com o sentimento, no final do jogo, que realizamos mais uma boa partida e mais um jogo em que o resultado foi bom”, sustenta o técnico.

De resto, o treinador do Marítimo explica que o embate com o Sporting é encarado por dois prismas: “o resultado e a imagem final”. “Queremos um bom resultado de forma a conquistar a melhor classificação possível [na pior das hipóteses o 8º lugar], mantendo a boa imagem que temos vindo a transmitir ao longo da temporada, principalmente na nossa casa. Queremos ainda terminar dando uma alegria à nossa massa adepta”, justifica.

Na conferência de imprensa, realizada na Loja do clube no Almirante Reis, e confrontado perante a premissa, Daniel Ramos assegura que o facto do 5º lugar e possível apuramento europeu, não terem sido alcançados, não foi uma decepção. “Longe disso. Para já esse não foi o nosso objectivo inicial, foi sim um objectivo redefinido com o decorrer da época. Mas, se tivermos em atenção, constatar-se-á que raramente uma equipa da dimensão do Marítimo atinge a Europa duas vezes consecutivas e, como exemplo, temos o Paços de Ferreira, que atingiu a Liga dos Campeões e na época seguinte evitou a descida no play-off, o Arouca, que desceu, o Estoril, agora o Guimarães. Se a época passada foi de excelência, pela recuperação e a conquista do 6º lugar, que deu a Europa, este ano andamos na luta até à penúltima jornada, pelo que a temporada deve ser rotulada de muito positiva”, sublinha o técnico.

A preparar a nova temporada

Por outro lado, Daniel Ramos revela que está já a preparar a nova temporada. “Tenho mais um ano de contrato e posso adiantar, sem problema algum, que haverá uma reunião na próxima semana com o presidente , pois há arestas a limar e tudo tem de ficar clarificado, sem resquícios desta temporada, sem mal entendidos”, advoga.

3 derrotas em casa em 31 jogos

O treinador do Marítimo, ainda sobre o jogo com o Sporting - “uma grande equipa e que vale pelo seu tudo, pese embora as individualidades, diz” - fez questão de rebuscar as estatísticas. “Em 31 jogos em casa, como treinador do Marítimo, perdemos apenas três”, enumera.