Vencer e esperar por boas novas no sofá

Como já foi noticiado, O Nacional, líder da II Liga, pode garantir no amanhã o regresso à I Liga,

Depois de 15 épocas consecutivas entre os ‘grandes’, desde 2002/03, os insulares ficaram em último na I Liga de 2016/17 e desceram, mas podem, agora, ‘carimbar’ o regresso, embora não dependem apenas de um triunfo esta manhã, na recepção ao Leixões, mas igualmente de outros resultados, no domingo.

Para garantirem a subida nesta 36.ª ronda, com duas por disputar, os comandados de Costinha, estão obrigados a vencer e, depois, esperar boas notícias dos embates da Académica, que se desloca à Covilhã, do Santa Clara, de visita à Oliveirense, e do jogo entre Arouca e Penafiel.

Das 27 conjugações possíveis, entre os três encontros, quase metade (13) servem ao Nacional, mas só uma inclui a vitória do Arouca: se a equipa de Miguel Leal ganhar, a equipa madeirense só sobe se a Académica e o Santa Clara perderem.

No que respeita aos restantes 12 casos, metade contemplam a vitória do Penafiel e a outra o empate em Arouca, combinados com desaires de Académica e Santa Clara ou de um deles, mais o empate ou o triunfo do outro.

As outras 14 conjugações não garantem, desde já, a subida do Nacional, que conta 18 presenças na divisão principal do futebol português e tem como melhor registo dois quartos lugares, em 2003/04 e 2008/09, campeonatos em que só perdeu para os três ‘grandes’.