Vem aí o jogo do título na ‘Honra’

O jogo entre Machico e Pontassolense, na próxima jornada, deverá ter carácter decisivo em termos de título na Divisão de Honra regional. A equipa da Ponta do Sol continua a liderar o campeonato, mas agora somente com um ponto de vantagem em relação a Machico. A duas jornadas do final a competição não podia estar mais animada. Até o Portosantense ainda tem hipóteses de ser campeão.

O jogo grande da próxima jornada deverá indicar o caminho das contas finais. Em caso de vitória, o Pontassolense garante o título. Se Machico vencer vai para a última jornada na frente da classificação e com tudo a favor para carimbar a conquista do campeonato. Já o empate deixa tudo em aberto e pode beneficiar o Portosantense, já que nesse caso 1.º e 3.º classificados poderiam entrar na derradeira ronda separados por dois pontos (em caso de triunfo da equipa do Porto Santo).

O equilíbrio do campeonato anima adeptos e acaba por promover a competição. Na próxima jornada, a penúltima, Machico recebe o Pontassolense. Para a equipa de João Paulo Câmara só a vitória interessa, enquanto o empate, na perspectiva, dos comandados por André Rebelo pode ser visto como um desfecho positivo. O Portosantense visita o União B. Na última jornada, o Pontassolense recebe o União B, o Portosantense defronta, em casa, o Marítimo C, enquanto Machico visita o Ribeira Brava.