Veículos usados tomam conta do mercado

A venda de veículos usados tem sido uma boa fonte de negócio para o sector automóvel, representando mais de 75% das 13.746 viaturas ligeiras registadas em 2017. Em 2016, esse mercado representara 78% dos 12.570 carros ligeiros registados nas conservatórias.

Uma das razões tem sido a dinâmica que as concessionárias de marcas que, perante um cenário de diminuição das vendas de veículos novos, apostaram forte nos mercados de usados, à semelhança do que faz a ACIF, onde se juntam uma dezena ou mais empresas revendedoras de carros usados.

É o caso do ‘Indoor Market’, que hoje se inicia nas instalações da Peugeot na Estrada de São João, com mais de 100 veículos semi-novos, usados e de serviço e ainda algumas viaturas novas em campanha. Em causa estão todas as marcas representadas pelo C. Santos VP, ou seja a Mercedes-Benz, Smart, Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Skoda, Opel e Peugeot, entre outras marcas.

Segundo Vera Seruya d’Orey, administradora do C. Santos VP, “o evento terá oportunidades de compra únicas, a preço reduzido, ofertas exclusivas e as melhores condições de financiamento. Vamos pela primeira vez fazer um evento ‘indoor’, em espaço coberto. Estaremos abertos ao público até 15 de Abril, ou seja desta quinta-feira a domingo, entre as 10h00 e as 22h00, num evento que irá contar com surpresas para toda a família”.

Questionada sobre os objectivos que a empresa pretende atingir, refere que o C. Santos VP acredita que “a proximidade é um factor chave de sucesso e esse é um dos pilares da nossa estratégia”, pelo que o principal objectivo é mesmo esse, “respondendo às necessidades do mercado, de forma a permitir o acesso do público a uma vasta gama de viaturas de diferentes marcas a preços e condições de financiamento bastante competitivos. Para tal, seleccionamos criteriosamente as marcas e modelos que vão estar expostos, criando oportunidades únicas, com a nossa habitual garantia de qualidade”.

A representante de oito marcas multinacionais acredita que “o mercado automóvel na Madeira, em concreto o negócio de usados, tem margem para crescer” e no caso do C. Santos VP “temos vindo a aumentar o volume de negócios de usados de forma constante desde 2013 e isto deve-se não apenas à procura do mercado mas, fundamentalmente, à nossa forte aposta nas marcas que representamos, a qual se materializa numa vasta oferta de produto e na qualidade dos nossos serviços de venda e pós-venda”, nomeadamente com “uma rede alargada de oficinas que garantem a mesma qualidade de serviço quer nas viaturas novas quer nas usadas, as quais são sempre vendidas com uma garantia de 2 anos, de forma a responder às necessidades e preocupações dos clientes quando compram uma viatura desta natureza”, frisa.

Na Madeira desde há mais de 4 anos e meio e uma quota de mercado nos 40%, tem-se caracterizado “por um forte investimento nas marcas, na capacidade técnica, na qualidade dos serviços e, sobretudo, nas pessoas que são a alma do negócio”. E conclui: “Tudo isto se tem traduzido num retorno bastante satisfatório e que, na prática, se evidencia numa carteira de clientes que tem vindo a crescer de forma sustentada e em índices de satisfação de clientes cada vez mais elevados.”