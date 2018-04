Vasco Freitas e Miro partilham palco em França

Vasco Freitas e Miro Freitas estão em França para dois espectáculos a convite de uma organização local. Os dois cantores, pai e filho, já actuaram no passado dia 7, no sábado, para a comunidade portuguesa e voltam a actuar no próximo dia 14, num espectáculo já com lotação esgotada. É em Clermont-Ferrand, uma cidade francesa na região administrativa de Auvérnia, a oeste de Lyon.

Os dois músicos madeirenses estão no país a convite da organização Madeira Coco Rico, que está a preparar mais um jantar dançante com a presença dos artistas convidados, uma oportunidade para os emigrantes contactarem com a música portuguesa e os madeirenses para se aproximarem da comunidade lusa. É sobretudo para eles que actuam, contou Vasco Freitas, revelando que as salas são grandes e a afluência também. A primeira foi para cerca de 400 pessoas, a segunda tem capacidade para mais de 600, disse o músico, autor de ‘Canção Para Lúcia’, referindo-se à Galion Gerzat.

O reportório nesta viagem será cantado em português. “Não faz sentido cantar para as pessoas música estrangeira”, defendeu o cantor, consciente de que a comunidade emigrante quer mesmo é a ligação ao país de origem. Assim, está garantida música popular e fado, entre temas para ouvir e outros também para dançar.