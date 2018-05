Varandim na Praça do Mar não protege os mais pequenos

As guardas que ladeiam a frente marítima da Praça do Mar não impedem que crianças possam ‘facilmente’ transpor o anteparo que serve de resguardo à zona limite da plataforma sobranceira ao cais Norte do Porto do Funchal.

O alerta para o ‘perigo’ à mercê dos mais pequenos naquele concorrido espaço público, foi dado por alguns pais, que não ganharam para o susto, ao serem surpreendidos pelos filhos - alguns já com idades próximo aos dez anos –, do lado de fora do parapeito, e por isso, já em risco de poderem cair para a plataforma inferior daquela infra-estrutura.

A manifesta falha de segurança fica a dever-se à largura excessiva entre as grades paralelas das guardas que ali foram colocadas com o propósito de vedar o acesso público à zona de risco (limite) da plataforma. Essa falsa segurança ficou bem patentes aos pais que ali confraternizavam enquanto os filhos se entretinham a brincar, e de repente foram surpreendidos por alguns dos meninos que se encontravam já do lado de fora do parapeito, tal era a facilidade em transpor a dita protecção. Só então deram-se de conta que a distância entre as grades do resguardo não era suficiente para travar o avanço dos mais pequenos. Essa lacuna a juntar à natural curiosidade dos mais novos e ao facto daquela praça ser apetecível para as famílias com crianças, mais ainda porque ali são promovidas actividades recreativas para os mais novos, só potencia o risco daquele anteparo (também) não impedir a passagem de crianças, constituindo perigo que pode resultar em ‘atracção fatal’.