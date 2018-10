Os problemas com o escoamento de águas pluviais das varandas de um bloco de apartamentos, no Funchal, tem gerado descontentamento e constrangimentos à família que reside no rés-do-chão.

De acordo com Ricardo Câmara, morador no rés-do-chão de um bloco de apartamentos no Complexo Habitacional de Santo Amaro, sempre que chove ou que os vizinhos procedem à lavagem das suas varandas,...