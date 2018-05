Vão todos a jogo...

Começa esta tarde a disputar-se a ‘final four’ da Taça da Madeira de futsal, cuja final se realiza amanhã às 12 horas.

O Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo foi o palco escolhido pela Associação de Futebol da Madeira para a realização desta competição, que arranca às 14h30 com a primeira meia-final, entre o São Roque do Faial e o Marítimo, considerado por muitos como uma final antecipada.

Já pelas 17 horas vão entrar em campo a Francisco Franco e o Canicense, que vão lutar por um lugar na final, com o favoritismo a recair para a turma do Caniço, tendo em conta os condicionalismos existentes na equipa adversária.

Recorde-se que treinador e jogadores da Francisco Franco ameaçaram não comparecer no jogo desta tarde, por não ter atletas disponíveis e contra a Associação de Futebol da Madeira, por ter agendado para este fim-de-semana a competição. No entanto, a direcção do clube escola demoveu o técnico e os atletas da intenção, porque uma falta de comparência teria graves implicações.

No entanto, tendo em conta que, aparentemente, a Francisco Franco só tem quatro jogadores disponíveis, não é líquido que a equipa compareça no encontro de amanhã, por um eventual cansaço dos atletas e de não ter recursos.

Curiosamente, o campeão regional de fustal, o Pontassolense, não se apurou para esta ‘final four’.