“Vão ter de falar connosco” antes dar sangue a privados

A abertura de um hospital privado na Madeira e o interesse de grandes grupos privados ligados ao sector da saúde em investir na Região vêm mudar o paradigma da saúde na Madeira. Esse facto já foi admitido pelo secretário Pedro Ramos. Nesse contexto e tendo em conta as dificuldades recentemente experimentadas pelo Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM em satisfazer todas as necessidades do Hospital Dr. Nélio Mendonça, quisemos saber se o banco de sangue do SESARAM terá capacidade de resposta para um previsível aumento da procura por parte dos privados.

Como recentemente foi noticiado, chegaram a ser canceladas cirurgias por falta de sangue, uma delas seria realizada ao abrigo do Programa de Recuperação de Cirurgias (PRC). Por isso, a ponderação da capacidade de resposta do Banco de Sangue terá de considerar, além da maior procura por parte do sector privado, a eventual vontade do sector publico em implementar um PRC a sério, capaz de recuperar de facto as listas de espera, mas, inevitavelmente, representar também um aumento da procura de sangue.

Perguntámos do director de serviço do SESARAM responsável pelo Banco de Sangue, se, no caso de a nova unidade privada apostar na realização de cirurgias, haverá capacidade de resposta. Bruno Freitas foi peremptório ao afirmar: “Terão de falar connosco”. Este falar connosco refere-se aos responsáveis pelo Banco de Sangue, pois, como admite o médico, uma coisa é a relativamente pequena procura que as clínicas actuais representam, outra será a do funcionamento de um bloco a tempo inteiro. Maior será a procura se houver a opção pela realização de cirurgias mais complicadas e mais consumidoras de sangue.

Actualmente, existe um contrato de fornecimento de sangue às clínicas privadas. O SESARAM obtém as dádivas, prepara o sangue e faz os testes para ver se o sangue de quem vai receber é compatível com o disponível para ser fornecido. A clínica recebe o sangue pronto a ser usado. Por isso, paga os preços definidos a nível nacional pelo Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST).

Em teoria, é possível importar o sangue necessário ao funcionamento, não só das unidades privadas, como públicas. Aliás, isso acontece há relativamente pouco tempo. Quando houve o surto de dengue, como foi público, na questão do sangue, a Madeira esteve de quarentena. Nessa altura, foi necessário importar o sangue. No entanto, o serviço de Sangue e Medicina Transfusional continuou a funcionar e a fazer todo o trabalho, nomeadamente mas não só, os testes de compatibilidade.

Se as entidades privadas decidissem importar o sangue teriam, ainda assim, de ter uma espécie de um serviço de sangue, pois, tendo em conta a distância e o facto de sermos uma ilha, não é muito funcional fazer todo o trabalho necessário à distância e dependente das condições de funcionamento do aeroporto.