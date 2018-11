O Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, no Pico do Areeiro, tornou a ser alvo de mais uma acção de vandalismo, entre sexta e sábado de manhã.

Tal como divulgou Raimundo Quintal, da Associação de Amigos do Parque Ecológico do Funchal, a vedação encontrava-se “rebentada junto ao portão”.

De acordo com o professor e investigador, o objectivo de tal acto passou por utilizar...