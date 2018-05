Pela primeira vez um português, de seu nome Carlos Portal Castro, de 42 anos, tomou posse na sexta-feira como ‘Mayor’ de Crawley, uma cidade a sul de Londres, onde estima-se que entre cinco a sete mil portugueses, muitos deles madeirenses, residam nesta área, mas igualmente muitos cidadãos europeus. À margem do seu discurso como novo vereador Trabalhista na autarquia inglesa prometeu “olhar por todos os cidadãos” e “estar atento ao que se passa sobre a situação do ‘Brexit’”, e não deixou de alertar para eventuais constrangimentos: “Vamos ter de ter sempre um plano B”, avisa.

Mas o mais novo ‘Mayor’ de Crawley afirma que o pensamento deve ser “daqui não saio, daqui ninguém me tira”. Acha que é com “esta atitude que devemos enfrentar o problema” até por considerar que “vai ser um bocadinho difícil para algumas pessoas”, justamente por antever que “vai haver obstáculos, mas temos de ter fé”, deixando já uma promessa: “Estarei cá para apoiar quem precisar de ajuda”, disse o político, minutos depois da cerimónia que contou com a presença de vários amigos madeirenses, entre os quais estava o investigador Eugénio Perregil.

Apesar do seu coração pender para Portugal, Crawley é uma cidade de muitas culturas daí que diga que agora tem o “dever de defender os interesses de todos”, um papel que o deixa “orgulhoso” mas também consciente da responsabilidade que o cargo representa.

“Com esta função, o Brexit é um dos temas que quero abordar no ‘council’ e com o partido Trabalhista, que é maioritário na autarquia, para tentar debater a questão do lado do residente europeu. Estamos aqui a ver o barco a passar, mas temos de fazer alguma coisa, nem que seja uma petição para que o governo garanta os direitos dos cidadãos europeus”, defendeu.

Carlos Portal Castro é o segundo português a assumir as funções de ‘Mayor’, depois de Diogo Rodrigues, madeirense, de 28 anos, ter sido eleito em Bridgwater há uma semana, a 11 de Maio, conforme o DIÁRIO já deu conta, posição que espera usar para incentivar mais pessoas a envolverem-se na vida local.

“Mayor” é uma figura nas autoridades locais [council] eleita entre os vereadores que tem sobretudo funções de representação, sem influência na gestão executiva da autarquia, enquanto que o ‘Deputy Mayor’ tem como missão substituí-lo ou representá-lo na sua ausência.