Carinhosamente tratado como ‘O Gordo’, Fernando Mendes regressa à Madeira com um novo espectáculo a solo intitulado ‘Insónia’.

Hoje dá-se a primeira sessão da encenação, no Centro de Congressos da Madeira, agendada para as 21h30. Amanhã há nova actuação, à mesma hora, sendo que a peça prolonga-se até domingo, com a última ‘Insónia’ a subir ao palco às 16h30.

O preço dos bilhetes está...