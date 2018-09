“Vamos ao encontro da cultura mais primitiva”

Esteve seis meses no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, em 2011 e, desde aí o “c_Vib”, projecto do compositor Simão Costa e da coreógrafa Yola Pinto, tem sido mostrado em inúmeras salas do país. Chegou finalmente à Madeira, inserido na II Temporada do MUDASHOTsummer, e esteve em exibição até ontem no Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS). Ao DIÁRIO, os autores contam como tudo aconteceu.

Como é que surge a ideia de lançar um projecto que cruza esculturas, som e dança e que convida o público a interagir com as instalações?

Simão Costa(SC): Foi um desafio do Pavilhão do Conhecimento que é um Museu de Ciência. Primeiro, era o som como um fenómeno físico, tangível, na relação entre a arte e a ciência. Mas passava por ter um formato de instalação. Na estreia, surgiu a ideia de convidar uma bailarina e coreógrafa para interagir: um performer ao vivo para ter relação com as peças, para que não tivesse só um carácter de instalação. Convidei a Yola e correu tão bem que passámos a dirigir o futuro do projecto daí para a frente.

No fundo, cruzar as áreas de ambos...

SC: Já as tínhamos cruzado de forma pontual noutros contextos, e surgiu a ideia de trabalhar neste de forma mais aprofundada. Dura desde 2011. Temos outros projectos, daqui para a frente já há um processo de construção de identidade. A Yola tem formação em arquitectura, uma visão transdisciplinar em relação à artes, tanto performativas como visuais. Eu como compositor e pianista, mas a dirigir-me também para a criação de objectos e instalações, além das artes visuais.

Como é o processo criativo de um projecto que junta tantas áreas?

SC: Trata-se um pouco da mesma coisa. As preocupações e objectivos artísticos são os mesmos, simplesments correm de diferentes áreas ou abordagens...

Yola Pinto (YP): São os mesmos pontos de interesse, ainda que partindo, originalmente, das áreas da música e da dança. O corpo enquanto descodificador, o poder do toque. E o som que, não se vendo, pode despoletar outro tipo de acção e de sensibilidade nos restantes sentidos. Uma materialização de coisas. Na realidade, temo-nos divertido bastante na transmutação da informação de uns sentidos para os outros. Aquilo que normalmente é percepcionado num determinado sentido, de uma forma mais convencional, como é percepcionado por outro? Como é que outros sentidos constroem informação coadjuvante do som? Como é que podem formular e compor qualquer coisa que não se ouve por via aérea, de forma convencional?

Como é?

SC: Cada vez temos mais contextos onde as equipas são multidisciplinares e, para solucionar um determinado problema, socorrem-se de disciplinas e de ferramentas. Temos bagagens que vão tocar a várias áreas, desde a formação clássica à vontade ir numa linha de inovação ou de produção de arte contemporânea. É um caminho que se percorre sem grandes dramas, quase natural.

Podemos dizer que esta exposição é sobre materializar não só o som, mas todos os sentidos?

SC: Sim, o som passa a ser sujeito recorrente. Normalmente pensamos o som por via aérea, pelos ouvidos. Aqui, ele é o ponto de partida, mas passa a ser táctil porque há esculturas que utilizam a vibração não audível, mas táctil.

YP: É proposto ao público que suba para as esculturas, que toque, que se encoste com as mãos e, tanto quanto possível, com o corpo. Explorar também através do corpo enquanto ferramenta de descodificação.

SC: Multisensorial. É como dar uma festa a um gato desconhecido: não sabemos se vai ronronar ou arranhar. Estamos a usar a mão, mas os ouvidos podem ser úteis porque ele pode dar um rugido antes de sacar da unha. A ideia é ter esta dinâmica multissensorial. Mas não obriga, quem quiser, só assiste.

YP: Quando deixamos o público experimentar as peças já há algumas ideias sobre o que é possível ou não, porque houve a performance/ antes. É raro haver grandes estragos apesar do entusiasmo ser grande na maior parte dos casos.

Como é que o público do Mudas recebeu este projecto?

YP: O “c_Vib” já passou em vários sítios e com públicos com características muito diferentes. A reacção, curiosamente, é sempre a mesma no final: as pessoas querem experimentar. Invariavelmente. Não tem a ver com idades ou com a natureza cultural e local. Nós agradecemos, o público aplaudiu, fizemos o desafio e as pessoas lançaram-se em massa sem grandes resistências.

SC: Não consegui identificar diferença entre o público na Madeira e qualquer outro. Na arte contemporânea pode haver uma estranheza do público. Como em todas: se for a um museu com um separador de partículas também tenho receio de não perceber nada. É normal. No nosso trabalho, tentamos dirigir a partes que sejam relativamente independentes da cultura local de quem assiste. Vamos ao encontro da sua cultura mais primitiva, ao nível dos sentidos. Quase não cultural, mas visceral. Então, tanto faz ser no Brasil ou na Calheta.

Próximos projectos? Algum para a Madeira?

YP: Gostávamos muito. Temos um projecto que partiu da presença do “c_Vib” no Teatro São Luiz [Lisboa], que depois nos desafiou para desenvolver ‘isto’ da fisicalidade do som, mas trabalhando com outros tipos de público. É o “SYN.Tropia” e junta o público ouvinte ao público surdo, é um projecto de palco. Ter um concerto, dança, que se junta para os vários públicos.