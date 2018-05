Valter começa hoje a ser julgado e vai acusar a vítima

Valter Moreno, o preparador físico de 43 anos que é acusado de ter esfaqueado até à morte a ex-companheira Ilídia Macedo a 15 de Abril de 2017, começa a ser julgado esta tarde, pelas 14h00, na Instância Central da Comarca da Madeira (Edifício 2000). Trata-se de um dos julgamentos mais mediáticos do ano, em boa parte devido aos contornos de violência extrema envolvidos.

O arguido e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso e viveram juntos entre 2014 e 2017, numa união nem sempre harmoniosa. Chegaram a separar-se e Valter foi viver para o continente, mas depois reataram o relacionamento. Mas em Janeiro de 2017 a subdirectora da Loja do Cidadão pôr um fim definitivo à relação, decisão que não foi aceite pelo preparador físico, que passou mais de dois meses a procurá-la e a pedir-lhe explicações. Foi tão insistente nos contactos que a 3 de Abril Ilídia apresentou queixa na PSP por violência doméstica. Na noite de 14 de Abril, Valter viu-a num bar da Zona Velha na companhia de um amigo e quis saber se ambos namoravam, recebendo resposta negativa. Já na madrugada do dia 15, Valter faz uma ‘espera’ a Ilídia junto ao seu apartamento, na Rua João Paulo II, na Ajuda, e surpreende-a quando regressava a casa na companhia do mesmo amigo. Enfurecido, afastou o tal acompanhante e trancou-se, juntamente com a ex-companheira, no apartamento. A PSP é chamada ao local e quando consegue entrar no apartamento depara-se com um banho de sangue. Valter estava no quarto com uma faca na mão e os agentes só o conseguem deter após dispararem um tiro para a perna dele. Ilídia estava morta no chão, semidespida e com cerca de 30 golpes na cabeça, pescoço, tronco e membros. No primeiro interrogatório o arguido assumiu o homicídio mas garantiu que foi o resultado de um cenários de agressões mútuas. Aliás, é esta a tese em que vai assentar a defesa. A seu pedido, já este mês Valter fez um exame médico e a ideia é provar que algumas feridas que apresentava no pescoço, abdómen e braço foram provocadas por Ilídia.