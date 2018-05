Valter afirma que foi Ilídia quem deu a primeira facada

O preparador físico e empresário Valter Moreno afirmou, ontem, em tribunal, que não se lembra de matar a ex-companheira Ilídia Macedo na madrugada de 15 de Abril do ano passado num apartamento da Ajuda, mas acusou a vítima de ter-lhe espetado uma faca na barriga, responsabilizando-a, assim, pelo início do ‘banho de sangue’. A primeira sessão do julgamento foi preenchida com as declarações do arguido, cujo relato não convenceu o colectivo de juizes presidido por Carla Meneses. A sala da Instância Central da Comarca da Madeira foi pequena para acolher todas as pessoas que quiseram acompanhar o caso.

Foi com uma memória selectiva, num registo propositadamente controlado e com a ajuda de um guião escrito na mão que o antigo atleta do Sporting apresentou uma versão dos acontecimentos não totalmente coincidente com aquela que deu no primeiro interrogatório judicial, logo depois de ser preso. Foi evidente a intenção de aliviar responsabilidades no crime de homicídio qualificado e de negar os crimes de violência doméstica e de resistência e coacção sobre funcionário.

Valter Moreno assumiu que nunca se conformou com a forma abrupta como Ilídia Macedo pôr fim ao relacionamento: “Como duas pessoas civilizadas que somos, esperava que me explicasse”. Depois, ficou “chocado” ao saber que a sua ex-companheira tinha um relacionamento com um promotor imobiliário que geria uma loja mesmo ao lado da sua, nos Ilhéus. A confirmação dessa relação teve-a na fatídica madrugada de 15 de Abril, quando os viu chegar juntos ao apartamento. Conforme descreveu no tribunal, depois de ordenar ao tal acompanhante para “desaparecer”, ele e Ilídia entraram no apartamento. Seguiu-se um “momento de calor” na cozinha, com “beijos e abraços”, mas que depois passou a discussão, com acusações e empurrões. Ilídia “enfurecida” terá então pegado numa faca e espetou-a no abdómen de Valter. O arguido garantiu que não se recorda do que se passou daí para a frente: “Vejo os momentos mas estou fora a acção” como “num filme. Perdi o controlo”. No entanto, não negou a autoria das mais de 22 facadas na vítima, que a arrastou ensanguentada pela casa até ao quarto e que escreveu com sangue a palavra ‘puta’ numa parede.

Os três juízes do colectivo não esconderam que este relato pouco os convenceu. “Esse seu filme é daqueles que se carrega num botão e passa para a frente. Não explica uma série de coisas, declarou Carla Meneses. “Para mim isto não bate certo”, disse Filipe Câmara.

Em relação ao crime de violência doméstica, o arguido disse que até foi ele quem já tinha sido agredido por Ilídia Macedo dentro de casa, em Julho de 2015. Esse episódio levou-o a querer pôr fim à relação e a ir viver para Lisboa durante três meses. Só voltou à Madeira porque Ilídia foi ao seu encontro para reatar o namoro. Valter sustentou ainda que o casal nunca fez plena vida de casados. Durante o relacionamento (entre Dezembro de 2013 e Janeiro de 2017) tinham contas bancárias e faziam IRS em separado e ambos mantinham casas independentes, embora ficassem muitas vezes juntos. Valter é acusado de, logo após a separação, mover uma perseguição à ex-companheira, em locais que esta frequentava (no trabalho na Loja do Cidadão, no ginásio, em bares do Funchal, etc.). Aos juizes o arguido procurou justificar a sua presença em tais locais com compromissos ou como meras coincidências. Admitiu que a vítima pudesse ver os seus insistentes pedidos de explicações como uma perseguição, mas sublinhou que não teve “o discernimento” para perceber isso, pois tinha muito trabalho e andava muito cansado”.

Já sobre o crime de resistência e coacção, negou ter feito frente aos três agentes da PSP que foram chamados ao local do crime e que tiveram de disparar um tiro para o deter. Para Valter, o que aconteceu é que, ao se aperceber do acto hediondo que acabara de cometer, quis morrer e por isso provocou os agentes para que estes disparassem sobre si.

Este julgamento prossegue a 21 de Junho, às 09h15, com a terceira sessão já marcada para 5 de Julho.