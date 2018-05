Valorizar as RUP na UE

“Não se pode admitir que a política de coesão seja um factor de ajustamento”, disse o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, ontem, durante a conferência ‘Madeira pós-2020: Pensar o Futuro´, organizada pela a eurodeputada Liliana Rodrigues para debater as estratégias e prioridades da Região para o pós-2020, no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da União Europeia (UE).

Nelson de Souza fez duras críticas às “falta de visão” da Europa e sublinhou a urgência do país debater a proposta do orçamento para 2021-2027, apresentada pela Comissão Europeia na última semana: “É preciso levar a nossa voz Bruxelas”, reiterou, porque essas “propostas marcarão o futuro da Europa que queremos ser e que ambicionamos para Portugal e para as regiões”. Recorde-se que a proposta da Comissão Europeia prevê cortes nas Política de Coesão e Política Agrícola Comum: “Que estão no centro da missão da UE (...) Foi nesse contexto que estivemos a ouvir a opiniões de como tentar obter, no final, um resultado diferente daquele que é o ponto de partida. Ouvimos aqui várias opiniões e preocupações quanto à aplicação, em concreto para a Madeira que, como Região Ultraperiférica (RUP), dispõe ainda de necessidades acrescidas em matéria de acesso a fundos estruturais”.

Também no painel, a eurodeputada Liliana Rodrigues falou sobre os eventuais cortes nos fundos comunitários que os países europeus terão de enfrentar no futuro: “Parecem uma penalização para os países mais pequenos (...) A Política de Coesão é fundamental para Portugal e para as RUP”. Sobre estas, Liliana Rodrigues lembrou que as subvenções foram aprovadas, que a renovação da frota pesqueira avançou e que o apoio aos migrantes também foi suportado pela UE. Em Portugal e Espanha, este apoio reflecte-se, sobretudo, “nos venezuelanos que se chegam à Madeira e a Canárias”. Outra das novidades aprovadas, revela a eurodeputada, é que “a rede 5GE vai ser testada nas RUP”.

Mais: “A Protecção Civil da Madeira fez um contributo precioso: passamos a ter o dever de auxílio [em vez do sentimento de voluntariado], o mecanismo da Protecção Civil será financiado pelos fundos”, disse, acrescentado que “onde se previam os cortes para Portugal e Espanha, os grupos políticos foram exemplares na sua defesa.”

Recorde-se que a Comissão Europeia iniciou, no passado mês de Janeiro, a discussão pública sobre o QFP pós-2020. Em apresentação no Parlamento Europeu, a equipa liderada por Jean-Claude Juncker propôs aumentar o financiamento nas áreas da segurança, defesa, controlo de fronteiras, inovação, rede digital e mobilidade de jovens e, por outro lado, reduzir em cerca de 5%, as despesas com a Política de Coesão e a Política Agrícola Comum. O valor total previsto para o período entre 2021 e 2027 deverá andar à volta dos 1,279 mil milhões de euros.

Apostar na qualificação regional

Já o presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo de Definição da “Estratégia Portugal 2030”, João Paulo Correia, vincou que “cabe também às RUP encontrar o caminho de convergência e crescimento”. É que o Brexit implica “menos 14 mil milhões de euros por ano”, além da “crise política e de desintegração” que a UE atravessa com a saída do Reino Unido. Ou seja, é imperativo “confrontar a UE para que sinta que pode aproveitar plenamente as RUP”. Como? Beneficiando do seu potencial. Para João Correia, é urgente alertar para “os baixos níveis de qualificação da população, para os índices de pobreza e para o desemprego de longa duração e jovem”. O também deputado à Assembleia da República, defende que a” grande aposta da UE deve ser nas pessoas”, já que tal “significa que o país vai ter maiores níveis de produtividade”. É que a aposta deve ser na economia azul e em modernizar vários sectores, mas “isto só se faz investindo nas pessoas (...) Estão desenhados os problemas e ameaças, falta investir nas pessoas” porque, insiste, a qualificação de recursos humanos é “essencial para atingir resultados”.

O debate foi dividido em dois painéis. No primeiro, para além de Nelson de Souza, participaram a eurodeputada Liliana Rodrigues, e Teófilo Cunha, presidente da Associação de Municípios da Madeira. O Director Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa também interviria, mas acabou por não comparecer na conferência. Disse Liliana Rodrigues: “Infelizmente foi-nos dito que o Governo Regional não poderia estar presente, por motivos de agenda”, acrescentando que o convite “já foi feito há um mês”.

Na segunda parte, foi a vez de João Paulo Correia, José Carmo, reitor da Universidade da Madeira, António Jardim Fernandes, CEO do Grupo Dorisol e de Cristina Pedra, presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), subirem ao palco.