Valor dos apartamentos no Funchal desce e das moradias sobe

A avaliação dos apartamentos no Funchal está em queda há três meses consecutivos. Depois de ter atingido um pico de 1.581 euros/m2 em Junho deste ano, em Setembro já se regista uma desvalorização de 60 euros/m2. Por outro lado, as moradias na capital madeirense atingiram o valor mais alto em um ano no mês passado, para 1.467 euros/metro quadrado, mais 256 €/m2 em seis meses (1.211...