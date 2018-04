Valor de referência para mobilidade é o de 2017

Muito tem sido dito e escrito sobre as alterações ao modelo do subsídio de mobilidade, nos últimos dias, mas a verdade é que nada está definido com Lisboa. A garantia é dada ao DIÁRIO por Pedro Calado. O vice-presidente do Governo Regional diz que, neste momento, a iniciativa está no lado do Governo da República a quem compete estudar a posição da Madeira, deixada na última reunião, e apresentar uma contraproposta.

Enquanto isso não acontece, Pedro Calado entende ser necessário deixar claros alguns pontos sobre o que tem vindo a público e sobre a posição da Região deixada perante o executivo de António Costa. O ponto mais importante, que é uma questão de princípio e não operacional, é que o Governo madeirense não aceita uma revisão que torne o modelo pior do que aquele que está em vigor.

Outra coisa de que a Região não abre mão é de que deve ser o Estado, tal como tem vindo a acontecer, a assumir os custos com o financiamento das viagens, no cumprimento do princípio da continuidade territorial.

Na questão do financiamento, o vice-presidente de Miguel Albuquerque demonstra compreensão com a necessidade manifestada por Lisboa de que é necessário encontrar mecanismos de controlo da despesa. Mas isso não significa definir um plafond na ordem daquele que foi tornado público pelo DIÁRIO, 15 milhões de euros, e que Pedro Calado garante nunca ter sido apresentado ao executivo madeirense. De facto, como referido na notícia de sábado, os 15 milhões seriam a proposta de Lisboa.

Sem falar em concreto sobre montantes, Pedro Calado admite que o valor de referência para ao Governo Regional é o gasto pelo Estado em 2017, que rondou os 34 milhões de euros.

A Região só ponderará gerir o modelo se, além de serem encontrados mecanismos menos burocráticos e os passageiros só tiverem de pagar o valor que lhes compete, o plafond se aproximar do de 2017. Mas tudo indica que o Estado pretende definir um valor anual, entregá-lo à Região e a partir daí nada mais ter a ver com o assunto. Isso a Madeira não aceita, por entender que deverá sempre ser Lisboa a assumir os pagamentos. Por outro lado, o Governo da República não aceita pagar e ser a Madeira a gerir o modelo. Isso é visto por Lisboa como a passagem de um cheque em branco. Pedro Caldo admite que, neste momento, existe um impasse, mas espera que venha a ser ultrapassado.

Por outro lado, a propósito do noticiado pelo JM, o vice-presidente do Governo Regional garante nunca ter dito que quem viajasse no início ou no final do dia teria subsídio e os demais não. Afirma que apenas manifestou algumas ideias que iam no sentido de poder ser estudada uma bonificação a quem optasse por viajar fora dos períodos de maior procura, pois, entende o governante, sem um incentivo em sentido contrário, é natural que os passageiros optem pelo melhores horários.

Igualmente nas questões das eventuais limitações, Pedro Calado também faz questão de deixar claro que nunca estabeleceu quaisquer limites às viagens a efectuar pelos estudantes, apenas, assegura, tem algumas reflexões sobre o assunto. Uma delas é a interrogação de que se, num modelo maduro e mais justo socialmente, é defensável que não exista um limite anual ao número de viagens.

Participação dos partidos

O Governo Regional dá, igualmente, a garantia de que pretende o envolvimento de todas as forças políticas na definição do novo modelo de subsídio de mobilidade por estar em causa algo de estratégico para a Madeira.

Por essa razão, garante que, logo que tenha algo definido, haverá uma auscultação dos partidos. A ideia é fazer da proposta madeirense um posicionamento o mais abrangente possível a nível regional.

Enquanto não são dados novos passos na alteração do modelo de subsídio em vigor, o Governo Regional esforça-se por conseguir uma terceira companhia aérea a operar entre o continente português e a Madeira. O mercado tem dimensão para a existência dessa terceira operadora. Essa é a convicção de Pedro Calado. Aliás, o vice-presidente refere que, quando são comparados os modelos de subsídio à mobilidade das Canárias e da Madeira, além do número de habitantes, é muito importante ter em atenção a diferença no número de companhias aéreas a operar para cada um dos arquipélagos.