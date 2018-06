Valeu pelos golos e a cerveja, ‘Máquina’!

Depois de uma semana cinzenta, as nuvens quase que por magia desapareceram e o sol chegou para irradiar as centenas de pessoas que não conseguiram ficar em casa para assistir à partida da selecção de todos nós.

No Largo da Restauração, onde está instalado o ‘quartel general’ do Mundial na Cidade, cantou-se o hino em uníssono, roeram-se unhas, derramou-se muita cerveja e berrou-se, a plenos pulmões, pelo nome de um jogador: Cristiano Ronaldo.

A grande maioria dos presentes vestiu-se e pintou-se a rigor até às unhas e o padrão era colorido fruto das muitas camisolas de apoio à Selecção das Quinas onde predominava um nome, o do ‘astro’ madeirense.

Recapitulando o clima vivido no Largo da Restauração, antes da partida ter início, o animador anunciava aos presentes o seguinte: “Ao primeiro golo de Ronaldo, no Mundial, existem vales que estão a ser distribuídos e que dão direito a uma cerveja!”. A mensagem parece ter chegado à Rússia e CR7 não se fez rogado: fez ‘molhar o bico’ a muita gente logo aos quatro minutos do encontro.

Depois, veio a indignação com o tento do empate, precedido de falta, apontado por Diego Costa. A ‘revolta’ foi enorme e agudizou-se quando o VAR validou o golo, o que ainda assim não apagou o optimismo de quem antes do jogo acreditava na vitória.

Essas boas vibrações canalizaram-se até Sochi e antes do intervalo, quase que por magia, o pé esquerdo da ‘Máquina’, alcunha pela qual Cristiano Ronaldo é tratado pelos colegas espanhóis, atirou a contar para nova explosão de alegria que se transpôs à placa central da Avenida Arriaga. Depois, chegou o intervalo e o tempo de atestar nas barracas de comes e bebes existentes no espaço.

Vieram então os segundos 45 minutos e dois baldes de água fria. A reviravolta no marcador silenciou por completo o Largo da Restauração e só quando Ricardo Quaresma substituiu Bernardo Silva é que a esperança foi devolvida aos presentes, que começavam a desesperar à medida que o tempo de jogo avançava.

E eis que surgiu o momento da tarde, ao cair do pano. Quando Gianluca Rocchi assinalou falta à entrada da grande área de ‘La Roja’, todos os que estavam sentados levantaram-se, como se de um penálti se tratasse.

Já se sabia que o lance seria perigoso e que a probabilidade do avançado madeirense abanar as redes era grande. Muitos pegaram no telemóvel e filmavam o pontapé antes de este ser batido, mas também houve que preferisse colocar os braços nos ombros uns dos outros... e resultou!

Em sofrimento até ao apito final, as centenas de pessoas que marcaram presença nesta festa do futebol, na sua grande maioria jovens, certamente que agora olham para o Largo da Restauração como um ‘lugar talismã’.

Optimismo antes do jogo, elogios a Ronaldo no final

Antes da partida, o DIÁRIO recolheu alguns depoimentos e prognósticos. Miguel Viveiros foi a primeira pessoa abordada e respondeu prontamente que acreditava ser “possível chegar à vitória”. “Se Portugal comportar-se como tem jogado até agora é possível. Temos uma equipa muito equilibrada e com potencial para ganhar, vai depender do espírito”, explicou o madeirense.

Quanto ao ‘filho da terra’, Miguel Viveiros salientou que espera ver Ronaldo “no seu melhor, como sempre”. Quando questionado sobre quantos golos CR7 marcaria neste Mundial, o jovem foi categórico: “Penso que o Ronaldo poderá marcar em média meio golo por jogo. Ele serve em imensa coisa e é fundamental no balneário e em campo”, atirou.

Mais ao lado estava Feliz Ferreira. A sportinguista de gema e com uma boa-disposição contagiante, estava optimista. “Vai acabar bem e vamos ganhar por 2-1”, disse a espectadora, para depois ser questionada sobre quem apontaria os golos. “O Cristiano Ronaldo e... o Cristiano Ronaldo”, brincou, entre sorrisos.

Sobre a escolha do local para ver a partida, a madeirense assegurou que costuma ver os jogos ali, “por causa do ambiente e não por estar perto da cerveja!”.

Após o empate, Rita Caetano sentou-se junto à estátua de João Gonçalves Zarco e foi aí que conversámos. A madeirense, fanática por Portugal, assumiu que o seu prognóstico era de 2-0 e que não esperava ver Ronaldo marcar três golos. “Foi mesmo espectacular! A festa aqui na Madeira ainda fica mais forte por ele ser madeirense”, disse.

“Se não fosse o Ronaldo não chegávamos onde chegamos, pelo menos ao empate. Não perdemos e isso é o mais importante”, afirmou Rita Caetano, que gosta de “ver os jogos no meio das pessoas” porque “dá mais emoção”.

Já Eduardo Fernandes, que vive na baixa do Funchal e apelida o Largo da Restauração como o seu “quintal”, esclareceu que “esperava ver Portugal ganhar”, mas mesmo assim estava “feliz” pelo resultado alcançado. “Portugal deveria ter arriscado mais depois do terceiro golo, mas as substituições foram bem-feitas”, mencionou, para depois ‘desabafar’ sobre a prestação de CR7.

“Já não existem termos que possam descrever aquele rapaz!”, asseverou Eduardo Fernandes, sendo que a opinião recolhida pelo madeirense quanto a este Mundial foi a mais positiva da tarde. “Portugal vai à final, pode não ganhar, mas vai lá chegar”, assumiu, confiante, deixando ainda mais um alerta para o que aí vem: “O Cristiano Ronaldo está lançado para a Bola de Ouro”.