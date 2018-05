Valeu a maior eficácia verde-rubra

O Marítimo ao vencer o São Roque do Faial apurou-se ontem para a final da Taça da Madeira de futsal em seniores.

O colectivo verde-rubro construiu uma vantagem (2-0) na primeira parte e na segunda a reacção do São Roque do Faial poderia ter dado a volta ao jogo, mas faltou a eficácia no momento do remate.

O Marítimo começou o jogo em vantagem com Vlademir, desmarcado a surgir na área e a fazer o primeiro golo. Os nortenhos reagiram e Marquinhos em duas situações criou muito perigo ao enviar uma boa ao poste e depois com dois remates a saírem junto da baliza defendida pelo guarda Redes Pedro Rodrigues.

A equipa que milita no Nacional da II Divisão voltaria a equilibrar o encontro e numa passe longo de Júnior Oseias, Filipe Pontes na cara do guarda-redes, e em habilidade, ampliou a vantagem com que chegaria ao intervalo.

No segundo tempo, a formação do Faial surgiu mais dinâmica e com mais posse de bola o que criava alguns problemas ao adversário apesar dos remates não serem os mais certeiros.

Sérgio Freitas e Marquinhos com duas bolas nos ferros não conseguiram acertar com a baliza e pior que tudo isso, numa jogada de contra-ataque apareceu dois maritimistas isolados, e Leo Severim fez o 3-0. Com o leões do Almirante Reis a se ‘excederam’ em faltas Marquinhos acabou por dar justiça ao marcador apontados dois golos de livre indirecto – o segundo a terminar – apesar da vantagem maritimista premiar a eficácia a vitória tangencial ajusta-se à realidade do jogo.

Não se pode perder tantas oportunidade na cara do guarda-redes. O Marítimo fez do colectivo a sua grande força e acabou por ter mérito resistindo a todas as adversidades que encontrou quando o São Roque do Faial procurou o golo. Assim mais um oportunidade desperdiçada por uma equipa que prometeu tanto ao longo da temporada. O Marítimo mais rotinado pela experiência adquirida no Campeonato Nacional da II Divisão, não perdeu a concentração e foi estável ao longo do jogo gerindo de forma correcta a vantagem que dispôs ao longo do encontro.

A final está marcada por hoje às 12 horas, duas horas antes do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.