Valéria regressa nas Saccharum Sessions

O que têm em comum Isaura & Francis Dale, Marta Ren & The Groovelvelts e a DJ Phoebe d’Aabo? Todos participaram nas Saccharum Sessions, espectáculos promovidos pelo Savoy Saccharum Resort & Spa desde 2016. Estes momentos musicais regressam com a sessão número quatro, agora com Valéria Carvalho, artista multifacetada que trabalha entre a música, a dança e o teatro. Actua no hotel da Calheta no dia 7 de Julho às 22 horas. A proposta é ’Rui em Jeito de Bossa’, onde revisita temas de Rui Veloso dando-lhe nova roupagem.

Valéria Carvalho já esteve em outras ocasiões na Madeira, tanto com este projecto dedicado a Rui Veloso como no seu papel de actriz. Nascida no final da década de 60 no Brasil, vive deste o início dos anos 90 em Portugal, tendo uma carreira repartida entre a televisão, o cinema, o teatro, a música e a dança. Alguns podem recordá-la no papel de ‘Juraci ‘ de ‘Não há Pai’. ‘Belmonte’, da TVI, e ‘Espelho de Água’, da SIC, foram telenovelas onde entrou.

Mas não é como actriz que regressa em Julho à Madeira. O espectáculo dedicado à interpretação de canções de Rui Veloso ao som da bossa nova nasceu em 2014, tendo estreado no Centro Cultural Olga Cadaval e tornou-se disco no ano passado. Temas como ‘O meu primeiro Beijo’, ‘Todo o Tempo do Mundo’ e ‘Porto Sentido’ ganham outro horizonte na voz e guitarra da artista. Em 2017 já tinha estado com este projecto na Semana do Mar, no Porto Moniz, e agora volta para que mais se possam render ao projecto.

Os bilhetes custam 20 euros por pessoa, podem ser adquiridos num pacote com estadia, por 115 euros (quarto duplo e bilhete duplo).