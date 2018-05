Marcos será, neste domingo, um espectador especial no Marítimo-Sporting, torcendo pela vitória do clube que representou durante seis temporadas e meia. “Mesmo que o objectivo do Marítimo já não possa ser atingido, tenho a certeza que vão brigar pela vitória”, acrescenta.

Marcos vai ficar também a conhecer um estádio que “segundo sei e pelas imagens que já pude observar, orgulha o clube e a Região”. “Não consegui jogar no novo estádio, quando saí estava ainda em obras”, revela.

Sebastião Marcos Barbosa de Oliveira, 41 anos, apenas no final da última temporada no Brasil deixou de jogar. Foi no Paraná, curiosamente, o único clube que jogou no Brasil. “Ao regressar ao Brasil, foi tentado a jogar pelo clube onde me formei como futebolista, no intuito de ajudá-lo a regressar à Série A, mas só ao fim de cinco épocas foi possível a subida. Gostava de acabar a minha carreira na Série A, mas o corpo já não obedece aos meus desejos”, conta.

Marcos ingressou no Marítimo com 26 anos, no mercado de Janeiro de 2003, e manteve-se de verde-rubro durante seis épocas e meia. Neste período participou em duas Ligas Europa (2004/05 e 2008/09), tendo participado, com a camisola verde-rubra, em 217 jogos em todas as competições.

Deixou o Marítimo no final da temporada de 2008/09. Agenciado pelo super agente Jorge Mendes, teve a promessa de ingressar no Benfica, numa altura em que se falava igualmente do Sporting como potencial interessado no seu concurso. “Estive em Lisboa quatro meses num hotel, mas tal nunca se concretizou, nem sequer a transferência para Itália, como foi falado na altura, para um clube [AC Renate] do qual nunca tinha ouvido falar”, conta em pormenor.

Marcos reconhece hoje que foi um erro, naquela altura, ter deixado o Marítimo, acabando por ficar essa temporada sem jogar. Na época seguinte ingressou no Braga, onde se manteve durante duas temporadas (2010/11 e 2011/12), mas apenas fez um jogo a titular. Mas recorda um momento marcante na sua carreira. “Quabndo vi à Madeira pelo Braga, no jogo contra o Marítimo, a massa adepta recebeu-me de uma forma que não esperava, com uma ovação que me fez emocionar”, recorda.

No regresso ao Brasil, fez as últimas temporadas no Paraná. Agora está de visita à ilha e ao clube que o acolheu. “Deixei cá muitos amigos, o Marítimo foi um clube que me marcou muito e agora quero reviver esses momentos”, frisa o antigo guarda-redes verde-rubro.