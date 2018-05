Vai ser até ao fim

Se alguém dissesse que o União da Madeira ia vencer os últimos quatro jogos, por certo pensar-se-ia que a uma jornada do fim, a equipa estaria a salvo da despromoção. Contudo, uma improvável conjugação de resultados dos seus rivais directos, levam a turma de Ricardo Chéu a entrar na derradeira ‘final’ ainda a precisar de vencer!

Isto após um suado triunfo, frente ao Varzim, onde uma ‘barraca’ de Paulo Vitor manteve os azuis e amarelos ainda vivos. Uma vitória do coração, numa altura em que já faltava razão.

Num jogo onde só os três pontos interessavam, a primeira meia hora pertenceu aos homens da casa, que por segundos pensaram estar em vantagem. Miguel Lourenço ganhou no duelo aéreo, tendo cabeceado com destino de golo, mas Rui Oliveira e seus pares consideraram que a bola não transpôs a linha. Ficam suspeitas de que poderá ter entrado, mas à vista desarmada, apenas isso.

Gerou-se muita discórdia e, curiosamente, a partir daqui a formação de Capucho cresceu no jogo. Nesta fase, valeu Chastre, que perante Stanley e Macedo, respectivamente, revelou-se insuperável.

O intervalo parecia trazer um nulo mas Flávio Silva tinha outras intenções. O avançado quis materializar o estatuto de melhor em campo até ao momento, tendo desviado com subtileza o cruzamento do atrevido Tiago Moreira.

Mas a vantagem durou apenas o tempo do intervalo, pois em jogo corrido, quase nem terá durado um minuto. Na primeira jogada do segundo tempo, o Varzim gelou a Ribeira Brava, quando Malele – espalhou o terror até à substituição – deu a Stanley, que a meias com Miguel Lourenço, restabeleceram a igualdade.

O jogo entrou em toada de ‘despique’, com momentos de ‘frisson’ em ambos lados. A equipa madeirense sentiu a importância do momento, tendo bloqueado e denotado incapacidade em criar jogadas com ‘cabeça, tronco e membros’.

Até que Paulo Vitor, não satisfeito por driblar Betinho, tentou uma segunda finta a Danilo Dias, que perante a oferta, não se fez rogado. Um golo caído do céu mas que pode valer uma época!