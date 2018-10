A terceira campanha municipal gratuita de vacinação anti-rábica e de identificação electrónica para cães com mais de três meses de idade, arranca já amanhã em quatro freguesias do concelho do Funchal. A deliberação foi tomada ontem, em Reunião de Câmara.

As duas campanhas anteriores que foram levadas a todas as freguesias do concelho já permitiram vacinar 1.168 animais domésticos....