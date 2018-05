Urgência Pediátrica depende de médicos externos

A situação da Urgência Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça tem vindo a piorar, não do ponto de vista da qualidade do serviço prestado, mas dos recursos humanos disponíveis. Há cada vez menos médicos e as regras actuais do internato médico limitam a prestação de serviço por parte dos profissionais que ainda estão em final de formação. Estes factores conjugados com outras situações, como formações no exterior, licenças de maternidade, baixas e férias, entre outros, determinaram que o SESARAM recorresse à contratação de uma entidade externa para garantir médicos para a Urgência Pediátrica.

Neste momento, durante dois ou três dias por semana, alternadamente, existem dois médicos de fora da Região que vêm à Madeira para assegurar turnos de 24 na Urgência Pediátrica. O problema é que, apesar de no contrato estar previsto que esses médicos devem ser pediatras, existe a possibilidade de não o serem, desde que tenham treino em urgência nessa área. Ora, sabe o DIÁRIO, os médicos que têm vindo são indiferenciados, o que obriga sempre o Serviço de Pediatria a garantir a presença de um especialista da Madeira na Urgência.

Se os médicos que vêm de fora fossem especialistas de pediatria, isso permitiria rentabilizar melhor os internos (médicos em formação) do Funchal e aliviar a pressão sobre os médicos especialistas. Cada turno na Urgência Pediátrica tem de ter três médicos.

Os médicos que vêm à Madeira são enviados pela empresa EMME – Educação Médica e Medicina de Emergência, Lda, que tem sede na Horta, nos Açores. Apesar disso, é comummente referida no Hospital Dr. Nélio Mendonça como empresa espanhola, o que poderá ficar a dever-se ao facto de vários dos seus membros terem essa nacionalidade, como o representante da empresa que, em nome dela, tem assinado os contratos com o SESARAM, Montserrat Pavon Gonzales.

O SESARAM paga 40 euros à hora por cada médico a prestar serviço. Um valor que alguns médicos consideram elevado, tendo em conta o que ganham e o que dizem ser pago no continente, mas que outros consideram não ser atractivo, tendo em conta que muitos deles poderiam ganhar mais no sector privado no restante território do País. Garantem-nos mesmo que essa é a razão por que só têm vindo médicos indiferenciados e não especialistas.

Independentemente disso, é preciso considerar que os custos para o SESARAM vão bem além do valor/hora que paga, incluem as despesas com viagens e alojamentos dos médicos.

Apesar de a situação estar relativamente estável na Urgência Pediátrica esse equilíbrio será rapidamente quebrado quando os médicos da Região começarem a gozar férias ou se, por qualquer imprevisto, houver dois, dos que fazem urgências, que as deixem de fazer.

Neste momento, existe um conjunto de médicos que, por terem mais de 55 anos, não são obrigados a fazer urgências, mas que as têm vindo a fazer. Outros, por razões diversas, fazem, mas de forma muito limitada, uma a duas vezes por mês. Também os internos, querendo, só têm de fazer uma urgência de 12 horas por semana. Ainda assim, são médicos essenciais, por exemplo, em períodos de maior afluência (Inverno e Primavera), quando reforçam a Urgência, em especial, no período das 12 às 24 horas.

Neste momento, o Serviço de Pediatria tem, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, apenas quatro internos. Três deles começaram em Janeiro e, por isso, eram inexperientes. Agora, garantem-nos, já asseguram uma produção considerável.

Além disso, existe um conjunto de pediatras que não fazem Urgência Pediátrica, por terem de fazer a Urgência na Neonatologia.

Actualmente, além da Urgência Pediatria, a Ortopedia e a Psiquiatria também dependem da contratação de médicos externos para garantir as escalas da Urgência.