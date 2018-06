Uon Sailing Tem estreia-se com um sexto

A equipa lusa do Uon Sailing Team não teve a melhor estreia na terceira etapa do circuito mundial de vela Extreme Sailing Series, na classe Flying Phantom, e que se está a realizar na baía de Barcelona.

O madeirense Hélder Basílio e o continental José Caldeira, em representação da Associação Náutica da Madeira tiveram um dia com ‘altos e baixos’, apesar das condições de vento estarem óptimas para a competição, com o vento a soprar entre os 10 a 12 nós de intensidade.

Numa jornada que contemplou um total de seis regatas, a dupla portuguesa veio a conquistar quatro sextos lugares, um quinto e um nono posto, o que permitiu fechar a ‘ronda’ no sexto lugar da classificação, com 88 pontos, menos 25 que o líder, os franceses do ‘Idreva Zephyr Foiling’ e menos 21 que os segundos classificados, os também franceses do ‘Team France Jaune’, que travaram uma intensa luta pelo topo do primeiro dia de prova. A fechar o pódio ficou os campeões da edição de 2017, os austríacos do Red Bull Sailling Team (104).

Quanto à prova rainha, dos Extreme Sailing Series, com os catamarans GC32 o primeiro dia contou com um total de seis regatas e com os austríacos do Red Bull Sailling Team a garantirem a melhor prestação, estando na liderança com 62 pontos, mais três que os dinamarqueses do SAP Extreme Sailing Team, e cinco dos suíços do Alinghi.

Hoje as emoções regressam à baía de Barcelona.