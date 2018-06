Uon Sailing Team mantém classificação

A embarcação do Uon Sailing Team, que integra o madeirense Hélder Basílio e o continental José Caldeira, não tiveram uma jornada particularmente favorável, no terceiro dia da terceira etapa do circuito mundial de vela Flying Phantom Series, que se está a disputar na baía de Barcelona, em Espanha.

Num dia marcado por excelentes condições atmosféricas, a tripulação que representa a Associação Náutica da Madeira obteve resultados discretos nas seis regatas do programa, atrasando-se ligeiramente em relação aos adversários situados nos lugares imediatamente acima. Apesar disso, o Uon Saling Team continua no sexto posto da classificação geral, agora com 267 pontos.

Ontem, a equipa começou da pior forma, ao não conseguir concluir a primeira regata, mas depois conseguiu recuperar, fruto de um quinto lugar, um sexto, dois sétimo e um oitavo posto.

Em termos absolutos, o Team France Jeune teve uma jornada perfeita, vencendo todas as regatas, o que lhe permitiu consolidar o primeiro lugar, agora com um total de 347 pontos. O Idreva Zephyr Foiling não esteve tão bem, atrasando-se na luta pela vitória mas mantendo o segundo lugar, agora, com 336 pontos. O Culture Foil é terceiro classificado com um somatório de 318 pontos.

No que diz respeito à classe principal, o Extreme Saling Series, dos catamarãs GC12, este penúltimo dia de competição trouxe uma reviravolta importante na classificação, com os suíços do Alinghi a saltarem para a liderança, com 211 pontos, à frente do SAP Extreme Sailing Team, que somam 201 pontos, enquanto no terceiro posto encontram-se os austríacos do Red Bull Sailing Team. O anterior primeiro classificado - o Oman Air - não finalizou três regatas, tendo caído para a quinta posição.

A competição termina hoje, com a realização das últimas regatas.