Uon Sailing Team foi sexto em Barcelona

O Uon Sailing Team, composto pelo madeirense Hélder Basílio e pelo continental José Caldeira, terminou na sexta posição a terceira etapa do circuito mundial de vela Flying Phantom Series, que ontem se concluiu na baía de Barcelona.

A tripulação da Associação Náutica da Madeira teve uma prestação positiva nas quatro regatas disputadas ontem desta etapa catalã, em particular na última do dia (aquela que dá mais pontuação), onde alcançaram um quarto lugar, o que lhes valeu a soma de 34 pontos.

Nas outros regatas do dia, o Uon alcançou um quinto e dois sextos lugares, o que, feitas todas as contas, lhe permitiu manter a sexta posição final, entre oito embarcações, com um total de 347 pontos.

Esta ronda espanhola foi inteiramente dominada pela equipa Team France Jeune, que ontem voltou a não dar hipóteses à concorrência, somando por vitórias todas as regatas do dia.

Na segunda posição classificou-se o Idreva Zephyr Foiling, enquanto o último lugar do pódio ficou na posse do Culture Foil.

Na classificação geral do campeonato, após a realização das três primeiras provas, em Muscat (Omã), Riva del Garda (Itália) e Barcelona (Espanha), o Uon Sailing Team ocupa o quarto lugar, numa tabela que é liderada pelo Team France Jeune, à frente do Idreva Zephyr Foiling (2.º) e do Culture Foil (3.º)

No Extreme Sailing Series, reservada aos espectaculares catamarãs GC12, a vitória foi para os suíços do Alinghi, que se superiorizaram na luta com os dinamarqueses do SAP Extreme Sailing Team, enquanto o terceiro posto era conquistado pela tripulação do Oman Air.

A próxima etapa destas duas competições de vela realizada em Portugal, mais concretamente na baía de Cascais, entre os dias 5 a 8 de Julho.